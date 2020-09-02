Турция может разрешить испытания российской вакцины от коронавируса
20:42 02.09.2020 (обновлено: 20:50 02.09.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.
"Мы получили запрос на испытания вакцины, разрабатываемой в России. В ближайшее время, думаю, будет дано разрешение на это. Кроме того, в настоящее время в стране проходят испытания двух отечественных вакцин", - сказал Коджа журналистам.
Он добавил, что такие испытания проводятся в Турции только на добровольцах.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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