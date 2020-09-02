https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576651827.html

Турция может разрешить испытания российской вакцины от коронавируса

Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T20:42

2020-09-02T20:42

2020-09-02T20:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

турция

в мире

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<strong>АНКАРА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.Он добавил, что такие испытания проводятся в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> только на добровольцах.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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