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Турция может разрешить испытания российской вакцины от коронавируса
Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T20:42
2020-09-02T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.Он добавил, что такие испытания проводятся в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> только на добровольцах.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, турция, в мире

Турция может разрешить испытания российской вакцины от коронавируса

20:42 02.09.2020 (обновлено: 20:50 02.09.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

"Мы получили запрос на испытания вакцины, разрабатываемой в России. В ближайшее время, думаю, будет дано разрешение на это. Кроме того, в настоящее время в стране проходят испытания двух отечественных вакцин", - сказал Коджа журналистам.

Он добавил, что такие испытания проводятся в Турции только на добровольцах.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3430101
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