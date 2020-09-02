https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576643940.html

РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины "Спутник V"

Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:08

2020-09-02T18:08

2020-09-02T18:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575784428_0:221:3247:2047_1400x0_80_0_0_dff25eef8fadb6125698f26de4754f6b.jpg

<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз российской вакцины в год", - сказал он в интервью телеканалу NDTV.Дмитриев добавил, что Россия ответила на все вопросы <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> по поводу вакцины от коронавируса."У нас есть серьезная поддержка со стороны индийских ученых, мы очень хорошо работаем с Индией, мы считаем, что Индия может стать отличным центром для поставок вакцин со всего мира. И мы ответили на все вопросы, которые мы задавали - был вопрос о публикации, публикация выйдет на этой неделе в крупном западном издании. Возник вопрос о пострегистрационных исследованиях. Уже на этой неделе мы начали более 40 тысяч пострегистрационных исследований в России", - добавил он.Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран."Мы считаем, что производя вакцину совместно с Индией, мы можем поставить вакцину во все страны, все ключевые страны мира. Это проверенная и безопасная технология аденовируса человека, и мы получили запросы на более миллиарда доз из разных стран. Как я уже говорил, более 300 миллионов (доз) в год, мы считаем, что можем производить в Индии", - сказал он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200902/platsebo-1576637716.html

6

россия

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, в мире