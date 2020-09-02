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https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576643940.html
РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины "Спутник V"
Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:08
2020-09-02T18:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
индия
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз российской вакцины в год", - сказал он в интервью телеканалу NDTV.Дмитриев добавил, что Россия ответила на все вопросы <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> по поводу вакцины от коронавируса."У нас есть серьезная поддержка со стороны индийских ученых, мы очень хорошо работаем с Индией, мы считаем, что Индия может стать отличным центром для поставок вакцин со всего мира. И мы ответили на все вопросы, которые мы задавали - был вопрос о публикации, публикация выйдет на этой неделе в крупном западном издании. Возник вопрос о пострегистрационных исследованиях. Уже на этой неделе мы начали более 40 тысяч пострегистрационных исследований в России", - добавил он.Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран."Мы считаем, что производя вакцину совместно с Индией, мы можем поставить вакцину во все страны, все ключевые страны мира. Это проверенная и безопасная технология аденовируса человека, и мы получили запросы на более миллиарда доз из разных стран. Как я уже говорил, более 300 миллионов (доз) в год, мы считаем, что можем производить в Индии", - сказал он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, в мире

РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины "Спутник V"

18:08 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – РИА Новости. Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз российской вакцины в год", - сказал он в интервью телеканалу NDTV.
Дмитриев добавил, что Россия ответила на все вопросы Индии по поводу вакцины от коронавируса.
"У нас есть серьезная поддержка со стороны индийских ученых, мы очень хорошо работаем с Индией, мы считаем, что Индия может стать отличным центром для поставок вакцин со всего мира. И мы ответили на все вопросы, которые мы задавали - был вопрос о публикации, публикация выйдет на этой неделе в крупном западном издании. Возник вопрос о пострегистрационных исследованиях. Уже на этой неделе мы начали более 40 тысяч пострегистрационных исследований в России", - добавил он.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Около 25% участников испытания вакцины "Спутник V" получат плацебо
Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран.
"Мы считаем, что производя вакцину совместно с Индией, мы можем поставить вакцину во все страны, все ключевые страны мира. Это проверенная и безопасная технология аденовируса человека, и мы получили запросы на более миллиарда доз из разных стран. Как я уже говорил, более 300 миллионов (доз) в год, мы считаем, что можем производить в Индии", - сказал он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
6710005
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
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