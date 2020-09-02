https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576619425.html
Эпидемиолог заявил об отсутствии осложнений после вакцинации от COVID-19
Никаких серьезных осложнений при применении вакцины от коронавируса не обнаружено, наблюдаемые эффекты характерны для любой вакцинации, заявил ведущий... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:34
2020-09-02T11:34
2020-09-02T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Никаких серьезных осложнений при применении <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцины от коронавируса</a> не обнаружено, наблюдаемые эффекты характерны для любой вакцинации, заявил ведущий специалист <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei" target="_blank">НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи</a> Федор Лисицын.Лисицын также отметил, что сам будет проходить медосмотр перед вакцинацией. По его словам, есть три главных обследования: общий клинический анализ крови, тест на антитела к коронавирусу и аллергический тест на белок.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, здоровье - общество