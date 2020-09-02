https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576619425.html

Эпидемиолог заявил об отсутствии осложнений после вакцинации от COVID-19

Никаких серьезных осложнений при применении вакцины от коронавируса не обнаружено, наблюдаемые эффекты характерны для любой вакцинации, заявил ведущий... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:34

2020-09-02T11:34

2020-09-02T11:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Никаких серьезных осложнений при применении <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцины от коронавируса</a> не обнаружено, наблюдаемые эффекты характерны для любой вакцинации, заявил ведущий специалист <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei" target="_blank">НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи</a> Федор Лисицын.Лисицын также отметил, что сам будет проходить медосмотр перед вакцинацией. По его словам, есть три главных обследования: общий клинический анализ крови, тест на антитела к коронавирусу и аллергический тест на белок.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, здоровье - общество