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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576619425.html
Эпидемиолог заявил об отсутствии осложнений после вакцинации от COVID-19
Никаких серьезных осложнений при применении вакцины от коронавируса не обнаружено, наблюдаемые эффекты характерны для любой вакцинации, заявил ведущий... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:34
2020-09-02T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Никаких серьезных осложнений при применении <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцины от коронавируса</a> не обнаружено, наблюдаемые эффекты характерны для любой вакцинации, заявил ведущий специалист <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei" target="_blank">НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи</a> Федор Лисицын.Лисицын также отметил, что сам будет проходить медосмотр перед вакцинацией. По его словам, есть три главных обследования: общий клинический анализ крови, тест на антитела к коронавирусу и аллергический тест на белок.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Эпидемиолог заявил об отсутствии осложнений после вакцинации от COVID-19

11:34 02.09.2020
358
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от COVID-19
Российская вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российская вакцина от COVID-19
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Никаких серьезных осложнений при применении вакцины от коронавируса не обнаружено, наблюдаемые эффекты характерны для любой вакцинации, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.
"По осложнениям ничего не изменилось. Никаких серьезных осложнений, так сказать, не обнаружено. То, что называется, осложнения пресловутые. Вот размахивают списком "144 побочных эффекта" – это все осложнения уровня любой обычной вакцинации... Это даже не осложнения, это именно наблюдаемые эффекты", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Лисицын также отметил, что сам будет проходить медосмотр перед вакцинацией. По его словам, есть три главных обследования: общий клинический анализ крови, тест на антитела к коронавирусу и аллергический тест на белок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
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