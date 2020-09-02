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Мантуров рассказал, что привился вакциной "Спутник V"
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что две недели назад привился вакциной "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи, в первый день у него немного поднялась... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:25
2020-09-02T10:25
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
денис мантуров
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> сообщил, что две недели назад привился вакциной "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" НИЦЭМ имени Гамалеи, в первый день у него немного поднялась температура.Отвечая на вопрос в <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2406900/?from=mailtopfeed" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью телеканалу НТВ</a>, испытал ли министр на себе "Спутник V", Мантуров сказал: "Да. Знаете, с учетом того, что я вот участвовал в эксперименте, во втором эксперименте, то есть не лежа в больнице, как это были первые добровольцы, переносил все это на ногах".По словам главы Минпромторга, он ежедневно звонил директору центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александру Гинцбургу</a> и докладывал о своем состоянии. "В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже, более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось", - рассказал Мантуров.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Мантуров рассказал, что привился вакциной "Спутник V"

10:25 02.09.2020
249
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что две недели назад привился вакциной "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи, в первый день у него немного поднялась температура.
Отвечая на вопрос в интервью телеканалу НТВ, испытал ли министр на себе "Спутник V", Мантуров сказал: "Да. Знаете, с учетом того, что я вот участвовал в эксперименте, во втором эксперименте, то есть не лежа в больнице, как это были первые добровольцы, переносил все это на ногах".
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По словам главы Минпромторга, он ежедневно звонил директору центра Гамалеи Александру Гинцбургу и докладывал о своем состоянии. "В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже, более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось", - рассказал Мантуров.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
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