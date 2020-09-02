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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/uregulirovanie-1576624833.html
Лавров оценил идею о посредничестве в белорусском урегулировании извне
Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании в Белоруссии извне, в том числе со стороны ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:58
2020-09-02T12:58
протесты в белоруссии
владимир макей
сергей лавров
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании в Белоруссии извне, в том числе со стороны <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a>, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>."Руководству Белоруссии навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и сама нуждается в реформировании и которая оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимиром Макеем</a>.
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владимир макей , сергей лавров, москва, белоруссия, в мире

Лавров оценил идею о посредничестве в белорусском урегулировании извне

12:58 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании в Белоруссии извне, в том числе со стороны ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Руководству Белоруссии навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и сама нуждается в реформировании и которая оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 10:54Протесты в Белоруссии
Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииВладимир МакейСергей ЛавровМоскваБелоруссияВ мире
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