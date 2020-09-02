https://ria.ru/20200902/uregulirovanie-1576624833.html
Лавров оценил идею о посредничестве в белорусском урегулировании извне
Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании в Белоруссии извне, в том числе со стороны ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:58
2020-09-02T12:58
2020-09-02T12:58
протесты в белоруссии
владимир макей
сергей лавров
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании в Белоруссии извне, в том числе со стороны <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a>, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>."Руководству Белоруссии навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и сама нуждается в реформировании и которая оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимиром Макеем</a>.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576562949.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир макей , сергей лавров, москва, белоруссия, в мире