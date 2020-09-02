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Украина вышла из ряда соглашений СНГ
Кабинет министров Украины на заседании в среду денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:05
2020-09-02T15:09
снг
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на заседании в среду денонсировал соглашение <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий.Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ было подписано с целью предотвращения завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения государств - участников соглашения.Также Украина вышла из соглашения Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области ветеринарии.Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии было подписано странами-участницами СНГ 12 марта 1993 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Согласно соглашению, стороны должны сотрудничать в области ветеринарии и принимать необходимые меры по предотвращению распространения инфекционных болезней животных с территории стран при перевозках всех видов подконтрольных ветеринарному надзору грузов всеми видами транспорта.Кроме того, кабмин денонсировал соглашение о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ. Это соглашение было заключено в целях создания благоприятных условий для проведения согласованной политики в области применения карантинных фитосанитарных требований и мер.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20200805/1575401148.html
Выходите сразу из всех соглашений чубатые. Вас никто уговаривать не будет. Надоели горлопаны!
21
Ну сколько там еще у вас осталось, а? давайте уже выбирайте остатки соглашений, да в "добрый" путь...
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украина
РИА Новости
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снг, украина, в мире

Украина вышла из ряда соглашений СНГ

15:05 02.09.2020 (обновлено: 15:09 02.09.2020)
2773
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий.
Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ было подписано с целью предотвращения завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения государств - участников соглашения.

"Выйти из соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенного 31 мая 2001 года в Минске", - говорится в постановлении правительства.

Также Украина вышла из соглашения Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области ветеринарии.
Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии было подписано странами-участницами СНГ 12 марта 1993 года в Москве. Согласно соглашению, стороны должны сотрудничать в области ветеринарии и принимать необходимые меры по предотвращению распространения инфекционных болезней животных с территории стран при перевозках всех видов подконтрольных ветеринарному надзору грузов всеми видами транспорта.

"Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, заключенное 12 марта 1993 года в Москве, денонсировать", - говорится в постановлении правительства.

Кроме того, кабмин денонсировал соглашение о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ. Это соглашение было заключено в целях создания благоприятных условий для проведения согласованной политики в области применения карантинных фитосанитарных требований и мер.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 14:16
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
274840124
Обсудить 5
СНГУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Выходите сразу из всех соглашений чубатые. Вас никто уговаривать не будет. Надоели горлопаны!
2 сентября, 15:13
Арсений Новиков
2000001
Ну сколько там еще у вас осталось, а? давайте уже выбирайте остатки соглашений, да в "добрый" путь...
2 сентября, 15:08
Artemii ART
1800001
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