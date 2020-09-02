https://ria.ru/20200902/ukraina-1576633449.html

Украина вышла из ряда соглашений СНГ

Кабинет министров Украины на заседании в среду денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:05

2020-09-02T15:05

2020-09-02T15:09

снг

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1400x0_80_0_0_6ae066ab87ff125dbc0f057af2e00042.jpg

<strong>КИЕВ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на заседании в среду денонсировал соглашение <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий.Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ было подписано с целью предотвращения завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения государств - участников соглашения.Также Украина вышла из соглашения Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области ветеринарии.Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии было подписано странами-участницами СНГ 12 марта 1993 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Согласно соглашению, стороны должны сотрудничать в области ветеринарии и принимать необходимые меры по предотвращению распространения инфекционных болезней животных с территории стран при перевозках всех видов подконтрольных ветеринарному надзору грузов всеми видами транспорта.Кроме того, кабмин денонсировал соглашение о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ. Это соглашение было заключено в целях создания благоприятных условий для проведения согласованной политики в области применения карантинных фитосанитарных требований и мер.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20200805/1575401148.html

Арсений Новиков Выходите сразу из всех соглашений чубатые. Вас никто уговаривать не будет. Надоели горлопаны! 21

Artemii ART Ну сколько там еще у вас осталось, а? давайте уже выбирайте остатки соглашений, да в "добрый" путь... 19

5

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, украина, в мире