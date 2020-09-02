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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца
Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:19
2020-09-02T12:19
выборгский район
ленинградская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. </strong>Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщилось, что вечером 31 августа в квартире в поселке Советский <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> обнаружено тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии. В отношении 16-летней матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девушка сперва рассказала следователям, что уложила девочку спать днем, через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит.В ведомстве добавили, что подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574097739.html
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выборгский район
ленинградская область
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выборгский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

12:19 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДетская коляска
Детская коляска - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Детская коляска. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее сообщилось, что вечером 31 августа в квартире в поселке Советский Выборгского района обнаружено тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии. В отношении 16-летней матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девушка сперва рассказала следователям, что уложила девочку спать днем, через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит.
"В ходе первоначальных следственных действий подозреваемая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка", - говорится в релизе СУСК.
В ведомстве добавили, что подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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