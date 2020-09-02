https://ria.ru/20200902/ubiystvo-1576622213.html

В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:19

2020-09-02T12:19

2020-09-02T12:19

выборгский район

ленинградская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. </strong>Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщилось, что вечером 31 августа в квартире в поселке Советский <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> обнаружено тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии. В отношении 16-летней матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девушка сперва рассказала следователям, что уложила девочку спать днем, через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит.В ведомстве добавили, что подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574097739.html

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выборгский район

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборгский район, ленинградская область, происшествия