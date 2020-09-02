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В Тюмени упали два башенных крана
Два башенных крана упали на строительной площадке в Тюмени, двое рабочих получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:36
2020-09-02T19:27
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
тюмень
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Два башенных крана упали на строительной площадке в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, двое рабочих получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, на место происшествия были направлены две бригады скорой медицинской помощи, пострадавших доставили в областную клиническую больницу №2."Одному в настоящий момент по экстренным показаниям в связи с повреждением внутренних органов проводится операция. Состояние второго оценивается как тяжелое, он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу сочетанной травмы: тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки", - сказали в департаменте.По данным МЧС, вечером 2 сентября и днем 3 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> ожидаются очень сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду, сильный дождь, гроза и град.
https://ria.ru/20200806/1575454746.html
россия
тюменская область
тюмень
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Тюмень: грозовой фронт повалил два башенных крана
Кадры падения двух башенных кранов на строительной площадке в Тюмени, двое рабочих получили травмы.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, тюмень, происшествия

В Тюмени упали два башенных крана

16:36 02.09.2020 (обновлено: 19:27 02.09.2020)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Два башенных крана упали на строительной площадке в Тюмени, двое рабочих получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 15.40 (13.40 мск) поступило сообщение, что на территории новостройки в результате поражения грозовым фронтом упали два башенных крана. Пострадали два человека, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, на место происшествия были направлены две бригады скорой медицинской помощи, пострадавших доставили в областную клиническую больницу №2.
"Одному в настоящий момент по экстренным показаниям в связи с повреждением внутренних органов проводится операция. Состояние второго оценивается как тяжелое, он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу сочетанной травмы: тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки", - сказали в департаменте.
По данным МЧС, вечером 2 сентября и днем 3 сентября в Тюменской области ожидаются очень сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду, сильный дождь, гроза и град.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьТюменьПроисшествия
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