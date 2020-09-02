https://ria.ru/20200902/tyumen-1576638853.html

В Тюмени упали два башенных крана

Два башенных крана упали на строительной площадке в Тюмени, двое рабочих получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:36

2020-09-02T16:36

2020-09-02T19:27

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

тюмень

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Два башенных крана упали на строительной площадке в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, двое рабочих получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, на место происшествия были направлены две бригады скорой медицинской помощи, пострадавших доставили в областную клиническую больницу №2."Одному в настоящий момент по экстренным показаниям в связи с повреждением внутренних органов проводится операция. Состояние второго оценивается как тяжелое, он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу сочетанной травмы: тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки", - сказали в департаменте.По данным МЧС, вечером 2 сентября и днем 3 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> ожидаются очень сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду, сильный дождь, гроза и град.

https://ria.ru/20200806/1575454746.html

россия

тюменская область

тюмень

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тюмень: грозовой фронт повалил два башенных крана Кадры падения двух башенных кранов на строительной площадке в Тюмени, двое рабочих получили травмы. 2020-09-02T16:36 true PT1M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, тюмень, происшествия