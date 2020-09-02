Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200902/tsoy-1576626290.html
Песков ответил на вопрос об обращении сына Цоя о запрете проката фильма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, поступило ли в Кремль обращение сына музыканта Виктора Цоя с просьбой запретить прокат РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:20
2020-09-02T13:20
культура
культура
группа "кино"
паулина андреева
игорь верник
евгений цыганов
виктор цой
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574460402_0:0:1080:608_1400x0_80_0_0_96b31562152907c95df34399b4840ccb.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что ему не известно, поступило ли в Кремль обращение сына музыканта <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Цоя</a> с просьбой запретить прокат фильма <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uchitel/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Учителя</a> о его отце, отметив, что глава государства вряд ли может быть адресатом такой просьбы.Ранее сын музыканта Цоя Александр написал в соцсети Facebook, что направил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" Учителя в широкий российский прокат. Цой-младший отмечал, что также направлял письмо и в Минкультуры РФ. По его словам, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. В свою очередь отец музыканта Роберт Цой, комментируя РИА Новости информацию о письме с просьбой запретить выход фильма, рассказал, что не видел картины, не мог ее оценить и не направлял никаких писем."Мне не известно о том, что такое обращение было. Дело в том, что там какая-то странная история с этим обращением: потом отец, если мы правильно отфиксировали из сообщений СМИ, опроверг эту информацию. Мне не известно, что какое-то обращение на этот счет поступало. И в любом случае президент вряд ли может быть адресатом в этой истории, если какая-то история имеет место", - заявил журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Лидер <a href="http://ria.ru/organization_gruppa-kino/" target="_blank" data-auto="true">группы "Кино"</a> Виктор Цой погиб в автокатастрофе под <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Ригой</a> 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Cyganov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Цыганов</a>. Также в фильме снялись <a href="http://ria.ru/person_paulina-andreeva/" target="_blank" data-auto="true">Паулина Андреева</a>, Марьяна Спивак, <a href="http://ria.ru/person_Igor_Vernik/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Верник</a> и другие актеры. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.
https://ria.ru/20200901/kino-1576591290.html
рига
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574460402_135:0:1067:699_1400x0_80_0_0_de2f1b1807a00087df44c526cdb4199d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, группа "кино", паулина андреева, игорь верник, евгений цыганов, виктор цой, рига

Песков ответил на вопрос об обращении сына Цоя о запрете проката фильма

13:20 02.09.2020
2961
© ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Цой"
Кадр из фильма Цой - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© ТПО "Рок" (2020)
Кадр из фильма "Цой"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, поступило ли в Кремль обращение сына музыканта Виктора Цоя с просьбой запретить прокат фильма Алексея Учителя о его отце, отметив, что глава государства вряд ли может быть адресатом такой просьбы.
Ранее сын музыканта Цоя Александр написал в соцсети Facebook, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" Учителя в широкий российский прокат. Цой-младший отмечал, что также направлял письмо и в Минкультуры РФ. По его словам, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. В свою очередь отец музыканта Роберт Цой, комментируя РИА Новости информацию о письме с просьбой запретить выход фильма, рассказал, что не видел картины, не мог ее оценить и не направлял никаких писем.
"Мне не известно о том, что такое обращение было. Дело в том, что там какая-то странная история с этим обращением: потом отец, если мы правильно отфиксировали из сообщений СМИ, опроверг эту информацию. Мне не известно, что какое-то обращение на этот счет поступало. И в любом случае президент вряд ли может быть адресатом в этой истории, если какая-то история имеет место", - заявил журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актеры. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.
Министерство культуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 16:57Культура
В Минкультуры рассказали о ситуации вокруг фильма Учителя "Цой"
3400217
Обсудить 0
КультураКультураГруппа "Кино"Паулина АндрееваИгорь ВерникЕвгений ЦыгановВиктор ЦойРига
Рекомендуем
Прощание с народным артистом СССР В. Андреевым
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева
Вид на остров Хоккайдо
Япония предлагала СССР Хоккайдо в обмен на выход из войны, заявил историк
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии
Светлана Тихановская
В Госдуме оценили позицию Тихановской по Крыму
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Борис Клюев
Стали известны дата и место похорон Бориса Клюева
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве избили депутата Рады
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
"С таким сталкиваемся впервые". Макей оценил ситуацию в Белоруссии
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Динозавр
Ученые определили, сколько весили динозавры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков отреагировал на идею запрета коммунистической символики в Бразилии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров прокомментировал задержания российских журналистов в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния