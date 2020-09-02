https://ria.ru/20200902/tsoy-1576626290.html

Песков ответил на вопрос об обращении сына Цоя о запрете проката фильма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, поступило ли в Кремль обращение сына музыканта Виктора Цоя с просьбой запретить прокат РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:20

2020-09-02T13:20

2020-09-02T13:20

культура

культура

группа "кино"

паулина андреева

игорь верник

евгений цыганов

виктор цой

рига

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что ему не известно, поступило ли в Кремль обращение сына музыканта <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Цоя</a> с просьбой запретить прокат фильма <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uchitel/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Учителя</a> о его отце, отметив, что глава государства вряд ли может быть адресатом такой просьбы.Ранее сын музыканта Цоя Александр написал в соцсети Facebook, что направил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" Учителя в широкий российский прокат. Цой-младший отмечал, что также направлял письмо и в Минкультуры РФ. По его словам, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. В свою очередь отец музыканта Роберт Цой, комментируя РИА Новости информацию о письме с просьбой запретить выход фильма, рассказал, что не видел картины, не мог ее оценить и не направлял никаких писем."Мне не известно о том, что такое обращение было. Дело в том, что там какая-то странная история с этим обращением: потом отец, если мы правильно отфиксировали из сообщений СМИ, опроверг эту информацию. Мне не известно, что какое-то обращение на этот счет поступало. И в любом случае президент вряд ли может быть адресатом в этой истории, если какая-то история имеет место", - заявил журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Лидер <a href="http://ria.ru/organization_gruppa-kino/" target="_blank" data-auto="true">группы "Кино"</a> Виктор Цой погиб в автокатастрофе под <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Ригой</a> 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Cyganov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Цыганов</a>. Также в фильме снялись <a href="http://ria.ru/person_paulina-andreeva/" target="_blank" data-auto="true">Паулина Андреева</a>, Марьяна Спивак, <a href="http://ria.ru/person_Igor_Vernik/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Верник</a> и другие актеры. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.

https://ria.ru/20200901/kino-1576591290.html

рига

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, группа "кино", паулина андреева, игорь верник, евгений цыганов, виктор цой, рига