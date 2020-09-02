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Туризм
https://ria.ru/20200902/tseny-1576630141.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в сентябре
Туроператоры рассказали, сколько придется заплатить за отдых на море в сентябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:28
2020-09-02T15:28
туризм
республика бурятия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
байкал
абхазия
москва
республика алтай
сочи
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, сколько придется заплатить за отдых на море в сентябре, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52585.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Аналитическая служба ассоциации проводит мониторинг минимальных цен туров на российские курорты с вылетом в период с 5 по 11 сентября на семь ночей на двоих человек. В пакет включен авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы путевки).Сейчас за отдых на побережье Черного моря придется заплатить не менее 20,5 тысяч рублей. Самые бюджетные варианты – Коктебель и Анапа. Красная поляна — на тысячу дороже. Путевка в Лазаревское будет стоить от 23,5 тысячи рублей, в Геленджик – от 25,5 тысяч рублей. Для сравнения, минимальная стоимость недельного тура с вылетом 29 августа была от 18,6 до 22,6 тысяч рублей – перед учебным годом туристы брали "паузу".Эксперты отмечают устойчивый спрос на южные курорты России в сентябре. Путешественники после месяцев изоляции стремятся продлить сезон с прибрежным отдыхом и на осень – тем более, что установившаяся на юге теплая погода и прогретое море этому благоприятствуют.В Абхазии многие популярные отели остановили продажи в связи с полной загрузкой, но начальные цены турпакетов в эту страну остаются на прежнем, довольно низком уровне. Самый дешевый тур туда в начале осени стоит около 23 тысяч рублей на двоих с перелетом.Минимальные цены на путевку в Турцию в гостиницу, работающую по системе "все включено", практически не отличаются от тех, что были неделю назад, и составляют 28,5 тысяч рублей на двоих.Среди других российских регионов наиболее низкие цены – на поездку в Калининградскую область. В Балтийске можно отдохнуть за 18,4 тысячи рублей, хотя еще неделю назад самое бюджетное предложение в регионе превышало 21 тысячу рублей, а две недели назад – 27 тысяч рублей.Сейчас высок спрос на поездки на Алтай, потому и турпакет обойдется минимум в 52 тысячи рублей. Столько же придется заплатить за путешествие на Байкал – через Бурятию. Посещение озера из Иркутска выйдет на 20 тысяч дороже.
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
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республика бурятия
байкал
абхазия
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республика алтай
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республика бурятия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, байкал, абхазия, москва, республика алтай, сочи, турция, иркутск, республика крым, анапа, коктебель, алтайский край, калининград

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в сентябре

15:28 02.09.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько придется заплатить за отдых на море в сентябре, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации проводит мониторинг минимальных цен туров на российские курорты с вылетом в период с 5 по 11 сентября на семь ночей на двоих человек. В пакет включен авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы путевки).
Сейчас за отдых на побережье Черного моря придется заплатить не менее 20,5 тысяч рублей. Самые бюджетные варианты – Коктебель и Анапа. Красная поляна — на тысячу дороже. Путевка в Лазаревское будет стоить от 23,5 тысячи рублей, в Геленджик – от 25,5 тысяч рублей. Для сравнения, минимальная стоимость недельного тура с вылетом 29 августа была от 18,6 до 22,6 тысяч рублей – перед учебным годом туристы брали "паузу".
Эксперты отмечают устойчивый спрос на южные курорты России в сентябре. Путешественники после месяцев изоляции стремятся продлить сезон с прибрежным отдыхом и на осень – тем более, что установившаяся на юге теплая погода и прогретое море этому благоприятствуют.
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