https://ria.ru/20200902/torgovlya-1576626910.html

Роспотребнадзор оценил предложения о новых правилах торговли

При разработке новых правил торговли надо не допустить снижения уровня защиты прав потребителей, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:36

2020-09-02T13:36

2020-09-02T13:36

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> При разработке новых правил торговли надо не допустить снижения уровня защиты прав потребителей, заявили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> предложило новые правила в торговле. В частности, сделать книгу жалоб и предложений необязательной, запретить фотографировать книги до покупки, разрешить размещать вместе трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей, допустить оформление ценников несколькими способами сразу, применять перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять на другой, и в интернет-торговле."При поступлении документа он будет рассмотрен в установленном законом порядке. Роспотребнадзор считает, что при разработке новых правил торговли необходимо сохранить все гарантии для потребителей и не допустить снижения уровня защиты прав потребителей", - сообщили в пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20200831/torgovlya-1576503006.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество