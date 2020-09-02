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Роспотребнадзор оценил предложения о новых правилах торговли
При разработке новых правил торговли надо не допустить снижения уровня защиты прав потребителей, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:36
2020-09-02T13:36
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> При разработке новых правил торговли надо не допустить снижения уровня защиты прав потребителей, заявили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> предложило новые правила в торговле. В частности, сделать книгу жалоб и предложений необязательной, запретить фотографировать книги до покупки, разрешить размещать вместе трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей, допустить оформление ценников несколькими способами сразу, применять перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять на другой, и в интернет-торговле."При поступлении документа он будет рассмотрен в установленном законом порядке. Роспотребнадзор считает, что при разработке новых правил торговли необходимо сохранить все гарантии для потребителей и не допустить снижения уровня защиты прав потребителей", - сообщили в пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20200831/torgovlya-1576503006.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Роспотребнадзор оценил предложения о новых правилах торговли

13:36 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. При разработке новых правил торговли надо не допустить снижения уровня защиты прав потребителей, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что Минпромторг предложило новые правила в торговле. В частности, сделать книгу жалоб и предложений необязательной, запретить фотографировать книги до покупки, разрешить размещать вместе трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей, допустить оформление ценников несколькими способами сразу, применять перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять на другой, и в интернет-торговле.
"При поступлении документа он будет рассмотрен в установленном законом порядке. Роспотребнадзор считает, что при разработке новых правил торговли необходимо сохранить все гарантии для потребителей и не допустить снижения уровня защиты прав потребителей", - сообщили в пресс-служба ведомства.
Покупательница в магазине ИКЕА - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 00:08
Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли
010002
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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