Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/timoshenko-1576623398.html
Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии
Заразившаяся коронавирусом бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что кризис удалось пережить, но до РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:36
2020-09-02T12:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155617/29/1556172978_0:140:3147:1910_1400x0_80_0_0_8b377863983da218b1dc8630fef4e17f.jpg
<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Заразившаяся коронавирусом бывший премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и лидер парламентской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a> заявила, что кризис удалось пережить, но до выздоровления еще далеко.Ранее пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко заразилась COVID-19, ее состояние тяжелое.Она поблагодарила врачей, которые ее лечили, и всех, кто помогал и поддерживал."Я благодарю вас за ваши уникальные теплые слова поддержки, цветы, наши совместные фото, которые вы передавали мне как символ сострадания и даже за детские игрушки: мишки, куклы, машинки, которыми вы меня подбадривали и которые я сейчас разбираю. Я благодарю всех, кто переживал за мое здоровье и просил не сдаваться. Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека - это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушны ко мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба", - написала политик.Тимошенко является лидером партии и фракции "Батькивщина" и депутатом Рады семи из девяти созывов. Также она дважды была премьером Украины и трижды боролась за кресло президента страны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576619850.html
3
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155617/29/1556172978_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_5f9c32ae0e0ccb3d6e22b882d349040a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире

Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии

12:36 02.09.2020
2383
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Заразившаяся коронавирусом бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что кризис удалось пережить, но до выздоровления еще далеко.
Ранее пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко заразилась COVID-19, ее состояние тяжелое.
"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook в среду.
Она поблагодарила врачей, которые ее лечили, и всех, кто помогал и поддерживал.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 11:40Распространение нового коронавируса
В Центре Гамалеи рассказали о случае повторного заражения коронавирусом
"Я благодарю вас за ваши уникальные теплые слова поддержки, цветы, наши совместные фото, которые вы передавали мне как символ сострадания и даже за детские игрушки: мишки, куклы, машинки, которыми вы меня подбадривали и которые я сейчас разбираю. Я благодарю всех, кто переживал за мое здоровье и просил не сдаваться. Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека - это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушны ко мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба", - написала политик.
Тимошенко является лидером партии и фракции "Батькивщина" и депутатом Рады семи из девяти созывов. Также она дважды была премьером Украины и трижды боролась за кресло президента страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
21171448
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Рекомендуем
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Песков назвал регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 более 20%
Смартфон ZTE Axon 20 5G
ZTE показала первый в мире смартфон со скрытой под экраном селфи-камерой
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве избили депутата Рады
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о размещении военной базы в Белоруссии
Народный артист России, актер Борис Клюев
Ливанов рассказал о несбывшихся мечтах Клюева
Иван Сафронов
В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство по делу Сафронова
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Светлана Тихановская
В Госдуме оценили позицию Тихановской по Крыму
Коронавирус COVID-19
В Центре Гамалеи рассказали о случае повторного заражения коронавирусом
Владимир Путин и Михаил Развожаев
Путин обсудит развитие Севастополя с врио губернатора города
Сотрудники компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Покачи
Кремль заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов
Участники студенческой акции протеста в Минске
На акции студентов в Минске начались задержания
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния