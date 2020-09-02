https://ria.ru/20200902/timoshenko-1576623398.html

Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии

Заразившаяся коронавирусом бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что кризис удалось пережить, но до РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:36

2020-09-02T12:36

2020-09-02T12:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Заразившаяся коронавирусом бывший премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и лидер парламентской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a> заявила, что кризис удалось пережить, но до выздоровления еще далеко.Ранее пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко заразилась COVID-19, ее состояние тяжелое.Она поблагодарила врачей, которые ее лечили, и всех, кто помогал и поддерживал."Я благодарю вас за ваши уникальные теплые слова поддержки, цветы, наши совместные фото, которые вы передавали мне как символ сострадания и даже за детские игрушки: мишки, куклы, машинки, которыми вы меня подбадривали и которые я сейчас разбираю. Я благодарю всех, кто переживал за мое здоровье и просил не сдаваться. Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека - это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушны ко мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба", - написала политик.Тимошенко является лидером партии и фракции "Батькивщина" и депутатом Рады семи из девяти созывов. Также она дважды была премьером Украины и трижды боролась за кресло президента страны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576619850.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире