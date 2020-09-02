https://ria.ru/20200902/tigry-1576590502.html
В Таиланде туристка схватила тигра за половые органы
Туристку, которая схватила хищника за половые органы в Тигровом королевстве в Чиангмае, обвинили в унижении животного, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T00:07
2020-09-02T00:07
2020-09-02T00:07
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таиланд
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Туристку, которая схватила хищника за половые органы в Тигровом королевстве в Чиангмае, обвинили в унижении животного, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8685029/Fearless-tourist-grabs-tigers-testicles-poses-photo-Thai-zoo.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Женщина посетила питомник в Северном Таиланде и позировала с тигром. Сначала она гладила большую кошку, а потом схватила его за гениталии.На видео, которое опубликовала туристка в соцсети, этого момента не видно, но в комментариях под соответствующей фотографией, она признается, что это ее рука.Пользователи заявили, что этот поступок был не только опасным, но и оскорбительным: девушку обвинили в "унижении" тигра.Кроме того, подобные зоопарки часто критикуют за то, что они якобы дают успокоительные препараты животным, чтобы посетители могли фотографироваться с ними."Это так грубо. Тигр не позволял тебе прикасаться к его половым органам. Ты не имеешь на это права", — прокомментировал ситуацию один шокированный пользователь. Другой предупредил, что такой поступок опасен, хищник мог напасть.Узнав об инциденте, глава смотрителей питомника Пиром Кантама заявил, что они контролируются ситуацию, когда люди делают селфи.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, тигры, туристы, зоопарки, новости - туризм, таиланд
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Туристку, которая схватила хищника за половые органы в Тигровом королевстве в Чиангмае, обвинили в унижении животного, сообщает
Daily Mail.
Женщина посетила питомник в Северном Таиланде и позировала с тигром. Сначала она гладила большую кошку, а потом схватила его за гениталии.
На видео, которое опубликовала туристка в соцсети, этого момента не видно, но в комментариях под соответствующей фотографией, она признается, что это ее рука.
Пользователи заявили, что этот поступок был не только опасным, но и оскорбительным: девушку обвинили в "унижении" тигра.
Кроме того, подобные зоопарки часто критикуют за то, что они якобы дают успокоительные препараты животным, чтобы посетители могли фотографироваться с ними.
"Это так грубо. Тигр не позволял тебе прикасаться к его половым органам. Ты не имеешь на это права", — прокомментировал ситуацию один шокированный пользователь. Другой предупредил, что такой поступок опасен, хищник мог напасть.
Узнав об инциденте, глава смотрителей питомника Пиром Кантама заявил, что они контролируются ситуацию, когда люди делают селфи.
"Мы не разрешаем туристам хватать тигров за половые органы, но им можно трогать животных в присутствии наших специалистов, — уточнил он. — Отныне мы позаботимся о том, чтобы ни один посетитель никогда больше не смог прикоснуться к этой части тела тигра".