https://ria.ru/20200902/teploseti-1576642180.html
Гидравлические испытания теплосетей завершили в Москве
В Москве в рамках подготовки к зиме завершены гидравлические испытания теплосетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:35
2020-09-02T17:35
2020-09-02T17:35
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петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> В Москве в рамках подготовки к зиме завершены гидравлические испытания теплосетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.По его словам, главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей, которые оперативно восстанавливают. В этом году было отремонтировано около 12 тысяч таких участков, что позволит предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.Заместитель мэра подчеркнул, что были проведены гидравлические испытания на более 16,5 тысячи километров тепловых сетей. К работе в осенне-зимний период готовы свыше 8 тысяч километров магистральных сетей и около 8,3 тысячи километров разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тысяч зданий, в том числе 33,9 тысячи жилых домов.По линии "Мосводоканала" были проведены гидравлические испытания на 137 километрах городских сетей водоснабжения.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году из-за эпидемиологической обстановки гидравлические испытания начались позднее, но были завершены в установленный срок - к 1 сентября.
https://realty.ria.ru/20200831/sbor-musora-1576514290.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
В Москве в рамках подготовки к зиме завершены гидравлические испытания теплосетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Проведение гидравлических испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовительной работы в преддверии осенне-зимнего периода, именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения", - отметил Бирюков.
По его словам, главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей, которые оперативно восстанавливают. В этом году было отремонтировано около 12 тысяч таких участков, что позволит предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.
Заместитель мэра подчеркнул, что были проведены гидравлические испытания на более 16,5 тысячи километров тепловых сетей. К работе в осенне-зимний период готовы свыше 8 тысяч километров магистральных сетей и около 8,3 тысячи километров разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тысяч зданий, в том числе 33,9 тысячи жилых домов.
По линии "Мосводоканала" были проведены гидравлические испытания на 137 километрах городских сетей водоснабжения.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году из-за эпидемиологической обстановки гидравлические испытания начались позднее, но были завершены в установленный срок - к 1 сентября.
"Эту задачу удалось успешно решить благодаря привлечению дополнительных специалистов и переходу на круглосуточный график проведения работ", - пояснил Бирюков.