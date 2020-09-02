https://ria.ru/20200902/teploseti-1576642180.html

Гидравлические испытания теплосетей завершили в Москве

В Москве в рамках подготовки к зиме завершены гидравлические испытания теплосетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:35

2020-09-02T17:35

2020-09-02T17:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> В Москве в рамках подготовки к зиме завершены гидравлические испытания теплосетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.По его словам, главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей, которые оперативно восстанавливают. В этом году было отремонтировано около 12 тысяч таких участков, что позволит предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.Заместитель мэра подчеркнул, что были проведены гидравлические испытания на более 16,5 тысячи километров тепловых сетей. К работе в осенне-зимний период готовы свыше 8 тысяч километров магистральных сетей и около 8,3 тысячи километров разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тысяч зданий, в том числе 33,9 тысячи жилых домов.По линии "Мосводоканала" были проведены гидравлические испытания на 137 километрах городских сетей водоснабжения.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году из-за эпидемиологической обстановки гидравлические испытания начались позднее, но были завершены в установленный срок - к 1 сентября.

https://realty.ria.ru/20200831/sbor-musora-1576514290.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков