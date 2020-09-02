https://ria.ru/20200902/telemost-1576631928.html

Китай и Россия провели телемост о 75-летии Победы во Второй мировой войне

В Пекине и Москве 1 сентября в формате видеосвязи прошёл симпозиум, посвящённый 75-летнему юбилею Победы во Второй мировой войне – Войне сопротивления... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:56

2020-09-02T14:56

2020-09-02T14:56

россия-китай: главное

россия

чжан ханьхуэй

андрей денисов

китай

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<strong>МОСКВА, 2 сен -<a href="https://www.sinorusfocus.com/"> Проект "Россия-Китай: Главное"</a></strong>. В Пекине и Москве 1 сентября в формате видеосвязи прошёл симпозиум, посвящённый 75-летнему юбилею Победы во Второй мировой войне – Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Великой Отечественной войне.Мероприятие на тему "Извлекать уроки из истории, беречь мир и создавать будущее" было организовано Институтом истории при Китайской академии общественных наук и Российским историческим обществом. В нём приняли участие президент Китайской академии общественных наук Се Фучжань, вице-президент Китайской академии общественных наук Гао Сян, посол КНР в РФ <a href="https://ria.ru/person_CHzhan_KHankhuehjj" target="_blank">Чжан Ханьхуэй</a>, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и посол РФ в КНР <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Denisov" target="_blank">Андрей Денисов</a>.Президент Китайской академии общественных наук Се Фучжань в своём выступлении отметил, что Война сопротивления китайского народа японским захватчикам и Великая Отечественная война – это битва добра со злом, сражение света и тьмы. В настоящее время пандемия COVID-19 оказывает серьёзное негативное влияние на мировую экономику и политику, а также систему глобального управления. Строить будущее можно, лишь помня прошлое. Китай и Россия должны прилагать совместные усилия для защиты результатов Второй мировой войны от искажения и поддерживать мир и развитие во всём мире.Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что народы России и Китая понесли самые большие потери во Второй мировой войне, что заслуживает вечного уважения и почитания всех миролюбивых людей нашей планеты. Он подчеркнул, что Россия и Китай выступают категорически против любых попыток искажения и отрицания исторических фактов Второй мировой войны.Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что китайское правительство в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Хэбэй, где вела ожесточённые бои Советская армия, установили множество памятников и мемориальных объектов. Сегодня они стали важным символом длительных дружественных отношений между двумя странами.Посол РФ в КНР Андрей Денисов выразил благодарность китайской стороне за огромную работу, проделанную для того, чтобы увековечить память о советских героях, павших в боях в Китае. "В войне против фашизма и милитаризма наши страны боролись плечом к плечу и должны продолжать поддерживать крепкие дружественные связи", – заявил дипломат.

https://ria.ru/20200902/istoriya-1576631991.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чжан ханьхуэй, андрей денисов, китай