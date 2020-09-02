https://ria.ru/20200902/tekhnopark-1576627249.html

В Москве к 2023 году появится технопарк "ЗИЛ"

Новый технопарк "ЗИЛ" появится в столице вблизи Третьего транспортного кольца к 2023 году, инвестиции составят 4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:40

2020-09-02T13:40

2020-09-02T13:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости</strong>. Новый технопарк "ЗИЛ" появится в столице вблизи Третьего транспортного кольца к 2023 году, инвестиции составят 4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).Соответствующее соглашение подписали в среду правительство Москвы и группа компаний "ИТЭЛМА". Как ожидается, по итогам реализации проекта будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест для жителей города."Правительство Москвы оказывает поддержку инвесторам, развивающим инновационные производства в городе. Технопарку присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Это позволит компании на 26% уменьшить региональный налог на прибыль и обнулить ставку налога на имущество, а арендная плата за земельный участок составит всего 0,01% от кадастра. Указанные меры поддержки дадут инвестору возможности предложить резидентам конкурентоспособные условия для локализации. На сегодня статус инвестиционного приоритетного проекта в Москве, включая технопарк "ЗИЛ", присвоен уже 14 инвестпроектам, совокупный объем инвестиций – более 30 миллиардов рублей", – рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Многофункциональный комплекс будет создан по адресу ул. Автозаводская, владение 23. Технопарк займет территорию площадью 4 гектара. Научные и производственные помещения расположатся на месте бывших корпусов завода им. Лихачева – заводоуправления, экспериментального цеха и конструкторского бюро. Общая площадь имущественного комплекса увеличится с 68 до 114 тысяч квадратных метров. "Ввод инновационной площадки в эксплуатацию произойдет не позднее 2023 года, на ней будут работать производители современной микроэлектроники, автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и многие другие", – уточнил руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>.Отмечается, что технопарк "ЗИЛ" станет площадкой по разработке и выпуску инновационной продукции. По условиям соглашения, инвестор выполнит требования к экономической деятельности, предъявляемые технопаркам: наличие научных, инжиниринговых и производственных компаний среди основных резидентов комплекса. ГК "ИТЭЛМА" объединяет компании, деятельность которых связана с тремя основными направлениями: электроника, авиастроение, девелопмент. Ключевым предприятием группы является Научно-производственное предприятие "ИТЭЛМА", занимающееся разработками электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем. Группе компаний "ИТЭЛМА" уже принадлежит одноименный технопарк, который специализируется на радиоэлектронике, приборостроении и информационно-коммуникационных технологиях.

https://ria.ru/20200825/moskva-1576274831.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров