https://ria.ru/20200902/tayfun-1576609485.html

Губернатор Приморья предложил отменить занятия в школах на время тайфуна

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил отменить занятия в школах 3 сентября в районах, попадающих под влияние супертайфуна "Майсак", сообщает правительство РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T06:45

2020-09-02T06:45

2020-09-02T06:45

олег кожемяко

хасанский район

владивосток

артем

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> предложил отменить занятия в школах 3 сентября в районах, попадающих под влияние супертайфуна "Майсак", сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в Приморье на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Майсак" (Maysak)."Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой отменить занятия 3 сентября в школах на территориях, подверженных влиянию супертайфуна. В первую очередь это коснется <a href="http://ria.ru/location_KHasanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Хасанского района</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артема</a>, Шкотово и Находки", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что отдыхающих призвали срочно покинуть побережье в Приморье. У мысов Залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Прогнозируется опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров.

https://ria.ru/20200810/1575569875.html

хасанский район

владивосток

артем

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, хасанский район, владивосток, артем, приморский край, происшествия