Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/tayfun-1576609485.html
Губернатор Приморья предложил отменить занятия в школах на время тайфуна
Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил отменить занятия в школах 3 сентября в районах, попадающих под влияние супертайфуна "Майсак", сообщает правительство РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T06:45
2020-09-02T06:45
олег кожемяко
хасанский район
владивосток
артем
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/73296/97/732969723_0:254:2655:1747_1400x0_80_0_0_48481220f81a66b53662f6dab1c062ce.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> предложил отменить занятия в школах 3 сентября в районах, попадающих под влияние супертайфуна "Майсак", сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в Приморье на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Майсак" (Maysak)."Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой отменить занятия 3 сентября в школах на территориях, подверженных влиянию супертайфуна. В первую очередь это коснется <a href="http://ria.ru/location_KHasanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Хасанского района</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артема</a>, Шкотово и Находки", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что отдыхающих призвали срочно покинуть побережье в Приморье. У мысов Залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Прогнозируется опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров.
https://ria.ru/20200810/1575569875.html
хасанский район
владивосток
артем
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/73296/97/732969723_0:5:2655:1996_1400x0_80_0_0_b16032801803d2e52b70b17eba519763.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег кожемяко, хасанский район, владивосток, артем, приморский край, происшествия

Губернатор Приморья предложил отменить занятия в школах на время тайфуна

06:45 02.09.2020
1922
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТайфун "Болавен" в Приморье
Тайфун Болавен в Приморье - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил отменить занятия в школах 3 сентября в районах, попадающих под влияние супертайфуна "Майсак", сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Приморье на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Майсак" (Maysak).
"Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой отменить занятия 3 сентября в школах на территориях, подверженных влиянию супертайфуна. В первую очередь это коснется Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что отдыхающих призвали срочно покинуть побережье в Приморье. У мысов Залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Прогнозируется опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров.
Шторм - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 03:15
Шторм "Чанми" заденет два российских региона
620002
Обсудить 0
Олег КожемякоХасанский районВладивостокАртемПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Тайфун Болавен в Приморье
Отдыхающих в Приморье призвали срочно покинуть побережье
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Россиян призвали не ходить в парки осенью
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Трамп предложил Байдену пройти тест на стимуляторы
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп выступил против сноса "расистских" памятников в Вашингтоне
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России
Измерение сахара в крови
Назван главный фактор развития диабета
Машина скорой медицинской помощи в Твери
При пожаре в жилом доме в Мордовии погибли трое детей
Гвардейский ракетный крейсер Москва
Флагман Черноморского флота вышел на первые после ремонта учения
Задержание подозреваемого в совершении серии особо тяжких преступлений в Томской области
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
Кадр из сериала Ходячие мертвецы
Из нового трейлера "Ходячих мертвецов" стало известно, какой герой умрет
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
Девушка со смартфоном и банковской картой
В банках рассказали о приемах мошенников
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
На улицах Пномпена
Умер отбывавший пожизненный срок лидер "красных кхмеров"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния