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Отдыхающих в Приморье призвали срочно покинуть побережье
Отдыхающих призывают срочно покинуть побережье в Приморье из-за надвигающегося урагана, сообщает ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T05:10
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происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Отдыхающих призывают срочно покинуть побережье в Приморье из-за надвигающегося урагана, сообщает ГКУ <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> по пожарной безопасности и ГОЧС.Ураган вызван прохождением тайфуна "Майсак", который будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. По данным ведомства, у мысов Залива Петра Великого ожидается ветер до 38 метров в секунду. Прогнозируется высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров.Отмечается, что вдоль южного побережья края подъем уровня моря может достичь критических отметок. Наибольшее воздействие тайфун окажет на юго-запад и запад региона, где пройдут сильные и очень сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15-22 метров в секунду, местами до 28.Спасатели рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов, не оставлять свои авто возле различных конструкций, деревьев, подпорных стен и в низинах. Необходимо исключить охоту, рыбалку и походы по турмаршрутам. Владельцам маломерных судов на период действия предупреждения следует воздержаться от выхода в море.В Приморье на 3 и 4 сентября объявили штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20200810/1575569875.html
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туризм, новости - туризм, россия, китай, владивосток, приморский край, происшествия

Отдыхающих в Приморье призвали срочно покинуть побережье

05:10 02.09.2020 (обновлено: 16:54 02.09.2020)
15639
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТайфун "Болавен" в Приморье
Тайфун Болавен в Приморье - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Отдыхающих призывают срочно покинуть побережье в Приморье из-за надвигающегося урагана, сообщает ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Ураган вызван прохождением тайфуна "Майсак", который будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону Китая. По данным ведомства, у мысов Залива Петра Великого ожидается ветер до 38 метров в секунду. Прогнозируется высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров.
Отмечается, что вдоль южного побережья края подъем уровня моря может достичь критических отметок. Наибольшее воздействие тайфун окажет на юго-запад и запад региона, где пройдут сильные и очень сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15-22 метров в секунду, местами до 28.
Спасатели рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов, не оставлять свои авто возле различных конструкций, деревьев, подпорных стен и в низинах. Необходимо исключить охоту, рыбалку и походы по турмаршрутам. Владельцам маломерных судов на период действия предупреждения следует воздержаться от выхода в море.
В Приморье на 3 и 4 сентября объявили штормовое предупреждение.
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