Кравцов рассказал, как бороться со стрессом
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спорт, правильное питание и режим дня помогают министру просвещения РФ Сергею Кравцову бороться со стрессом, этим же правилам он посоветовал следовать и школьникам.
"Во-первых, это спорт, занятия спортом… и правильное питание, и правильный сон. Все это влияет на организм", - рассказал Кравцов на всероссийском открытом уроке "Будь здоров!", отвечая на вопрос о том, как он борется со стрессом.
Если соблюдать эти рекомендации, по словам министра, стресс и волнение удастся побороть, а их влияние на организм заметно снизится.
"Еще раз хочу сказать о режиме, о занятии физкультурой, о здоровом питании. Тогда никакие стрессы здесь не страшны", - отметил Кравцов.
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