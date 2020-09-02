https://ria.ru/20200902/stress-1576616671.html

Кравцов рассказал, как бороться со стрессом

Спорт, правильное питание и режим дня помогают министру просвещения РФ Сергею Кравцову бороться со стрессом, этим же правилам он посоветовал следовать и... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:50

2020-09-02T10:50

2020-09-02T10:50

сергей кравцов

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Спорт, правильное питание и режим дня помогают министру просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> бороться со стрессом, этим же правилам он посоветовал следовать и школьникам.Если соблюдать эти рекомендации, по словам министра, стресс и волнение удастся побороть, а их влияние на организм заметно снизится."Еще раз хочу сказать о режиме, о занятии физкультурой, о здоровом питании. Тогда никакие стрессы здесь не страшны", - отметил Кравцов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574656629.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, общество