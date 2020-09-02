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Кравцов рассказал, как бороться со стрессом
Спорт, правильное питание и режим дня помогают министру просвещения РФ Сергею Кравцову бороться со стрессом, этим же правилам он посоветовал следовать и... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:50
2020-09-02T10:50
сергей кравцов
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Спорт, правильное питание и режим дня помогают министру просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> бороться со стрессом, этим же правилам он посоветовал следовать и школьникам.Если соблюдать эти рекомендации, по словам министра, стресс и волнение удастся побороть, а их влияние на организм заметно снизится."Еще раз хочу сказать о режиме, о занятии физкультурой, о здоровом питании. Тогда никакие стрессы здесь не страшны", - отметил Кравцов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574656629.html
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РИА Новости
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сергей кравцов, общество

Кравцов рассказал, как бороться со стрессом

10:50 02.09.2020
561
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спорт, правильное питание и режим дня помогают министру просвещения РФ Сергею Кравцову бороться со стрессом, этим же правилам он посоветовал следовать и школьникам.
"Во-первых, это спорт, занятия спортом… и правильное питание, и правильный сон. Все это влияет на организм", - рассказал Кравцов на всероссийском открытом уроке "Будь здоров!", отвечая на вопрос о том, как он борется со стрессом.
Если соблюдать эти рекомендации, по словам министра, стресс и волнение удастся побороть, а их влияние на организм заметно снизится.
"Еще раз хочу сказать о режиме, о занятии физкультурой, о здоровом питании. Тогда никакие стрессы здесь не страшны", - отметил Кравцов.
Девушка ест лапшу быстрого приготовления перед экраном ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 04:00Сказано в эфире
Стоит ли заедать стресс? Врач раскрыла простые приемы снятия напряженияВо время нервного напряжения многие начинают много есть и выпивать. Этот метод способен временно купировать стресс, но в итоге он лишь навредит организму, уверена психиатр, невролог Ольга Котова. В интервью радио Sputnik она поделилась простыми и эффективными приемами для снятия стресса.
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