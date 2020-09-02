https://ria.ru/20200902/son-1576616047.html

Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала школьникам спать по 8 часов - иначе не будет успеха. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:44

2020-09-02T10:44

2020-09-02T10:44

анна попова

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> посоветовала школьникам спать по 8 часов - иначе не будет успеха."Что важно для школьников… Они должны спать 8 часов - и больше никак. И ни завтрашний экзамен, и ни послезавтрашняя какая-то тренировка и матч – ничто не должно (помешать - ред.). В 11 - отбой. И тогда утром случится чудо: вы напишите диктант, вы победите в матче и так далее", - заявила Попова на онлайн-уроке "Будь здоров!".По ее словам, если сидеть до 12 или часа ночи, пытаясь "надышаться перед завтрашним днем", успеха не будет никогда.В свою очередь, глава Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>, отвечая на вопрос о том, получается ли у него отключать все гаджеты за час до сна, как это рекомендуется, признался, что не всегда."Я думаю, что у Сергея Сергеевича и ночью не получается отключать", - отметила Попова.

https://ria.ru/20200723/1574757799.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество