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Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала школьникам спать по 8 часов - иначе не будет успеха. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:44
2020-09-02T10:44
анна попова
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> посоветовала школьникам спать по 8 часов - иначе не будет успеха."Что важно для школьников… Они должны спать 8 часов - и больше никак. И ни завтрашний экзамен, и ни послезавтрашняя какая-то тренировка и матч – ничто не должно (помешать - ред.). В 11 - отбой. И тогда утром случится чудо: вы напишите диктант, вы победите в матче и так далее", - заявила Попова на онлайн-уроке "Будь здоров!".По ее словам, если сидеть до 12 или часа ночи, пытаясь "надышаться перед завтрашним днем", успеха не будет никогда.В свою очередь, глава Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>, отвечая на вопрос о том, получается ли у него отключать все гаджеты за час до сна, как это рекомендуется, признался, что не всегда."Я думаю, что у Сергея Сергеевича и ночью не получается отключать", - отметила Попова.
https://ria.ru/20200723/1574757799.html
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анна попова, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов

10:44 02.09.2020
190
© Depositphotos / NobiliorБудильник
Будильник - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / Nobilior
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала школьникам спать по 8 часов - иначе не будет успеха.
"Что важно для школьников… Они должны спать 8 часов - и больше никак. И ни завтрашний экзамен, и ни послезавтрашняя какая-то тренировка и матч – ничто не должно (помешать - ред.). В 11 - отбой. И тогда утром случится чудо: вы напишите диктант, вы победите в матче и так далее", - заявила Попова на онлайн-уроке "Будь здоров!".
По ее словам, если сидеть до 12 или часа ночи, пытаясь "надышаться перед завтрашним днем", успеха не будет никогда.
В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопрос о том, получается ли у него отключать все гаджеты за час до сна, как это рекомендуется, признался, что не всегда.
"Я думаю, что у Сергея Сергеевича и ночью не получается отключать", - отметила Попова.
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Анна ПоповаСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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