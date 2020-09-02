https://ria.ru/20200902/solntse-1576621219.html

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:03

2020-09-02T12:03

2020-09-02T13:08

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физика

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей. Результаты исследования <a href="https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/09/aa38208-20/aa38208-20.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Astronomy & Astrophysics.Процессы, происходящие на Солнце, оказывают огромное влияние на нашу планету, жизнь на ней и функционирование технологической инфраструктуры. Особые риски связаны с мощными всплесками солнечной активности — солнечными вспышками, или выбросами ионизирующего излучения, вызванными генерацией сильных магнитных полей. Эти поля проявляются в фотосфере звезды как солнечные пятна. С солнечной активностью также связаны земные магнитные бури — следствие достигающих Земли возмущений межпланетной среды.Чтобы минимизировать воздействие экстремальных событий на Солнце на человека, работу наземных приборов и спутников на орбите, ученые должны максимально точно предсказывать места их появления и мощность, а для этого нужны средства детального наблюдения за поверхностью Солнца и его магнитными полями.Немецкие ученые, работающие на самом крупном в Европе солнечном телескопе GREGOR, расположенном на острове <a href="http://ria.ru/location_Tenerife/" target="_blank" data-auto="true">Тенерифе</a> в Атлантическом океане, в этом году завершили его модернизацию. Теперь этот телескоп позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 километров при диаметре звезды 1,4 миллиона километров. Для сравнения: это как с расстояния в один километр увидеть острие иглы на футбольном поле."Это был очень захватывающий, но в то же время чрезвычайно сложный проект. Всего за один год мы полностью переработали оптику, механику и электронику, чтобы достичь наилучшего качества изображения", — приводятся в пресс-релизе Фрайбургского университета слова первого автора статьи и директора немецких солнечных телескопов на Тенерифе доктора Люсии Кляйнт (Lucia Kleint).Ученые обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа, которая состоит из множества зеркал, линз, стеклянных кубов, фильтров и других оптических элементов. И каждый должен быть идеальным, чтобы вся система работала с максимальной производительностью.Специалисты по указанию ученых заменили два внеосевых параболических зеркала на новые, отполированные с точностью до шести нанометров — это примерно одна десятитысячная диаметра человеческого волоса. В сочетании еще с несколькими усовершенствованиями эта переработка позволила существенно увеличить четкость обзора.Теперь, когда после снятия режима изоляции <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a> открыла свои границы, немецкие ученые вернулись в обсерваторию на Тенерифе и сделали первые изображения с помощью модернизированного телескопа. Это самые детальные изображения Солнца, когда-либо сделанные европейским телескопом."Проект был довольно рискованным, поскольку на модернизацию телескопов обычно уходят годы. Но отличная командная работа и тщательное планирование привели к успеху. Теперь у нас есть мощный инструмент для решения загадок на Солнце", — говорит руководитель исследования Светлана Бердюгина, профессор Университета Альберта-Людвига во Фрайбурге и директор Института солнечной физики имени Лейбница (KIS).По словам исследователей, новая оптика телескопа GREGOR позволит им детально изучать магнитные поля, конвекцию, турбулентность, солнечные вспышки и пятна.

https://ria.ru/20200610/1572745404.html

https://ria.ru/20200602/1572332850.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, физика, космос - риа наука