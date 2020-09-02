Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200902/solntse-1576621219.html
Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца
Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:03
2020-09-02T13:08
риа наука
солнце
физика
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576618578_0:104:491:380_1400x0_80_0_0_286d04176fa890c30d314fe0281600fc.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей. Результаты исследования <a href="https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/09/aa38208-20/aa38208-20.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Astronomy &amp; Astrophysics.Процессы, происходящие на Солнце, оказывают огромное влияние на нашу планету, жизнь на ней и функционирование технологической инфраструктуры. Особые риски связаны с мощными всплесками солнечной активности — солнечными вспышками, или выбросами ионизирующего излучения, вызванными генерацией сильных магнитных полей. Эти поля проявляются в фотосфере звезды как солнечные пятна. С солнечной активностью также связаны земные магнитные бури — следствие достигающих Земли возмущений межпланетной среды.Чтобы минимизировать воздействие экстремальных событий на Солнце на человека, работу наземных приборов и спутников на орбите, ученые должны максимально точно предсказывать места их появления и мощность, а для этого нужны средства детального наблюдения за поверхностью Солнца и его магнитными полями.Немецкие ученые, работающие на самом крупном в Европе солнечном телескопе GREGOR, расположенном на острове <a href="http://ria.ru/location_Tenerife/" target="_blank" data-auto="true">Тенерифе</a> в Атлантическом океане, в этом году завершили его модернизацию. Теперь этот телескоп позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 километров при диаметре звезды 1,4 миллиона километров. Для сравнения: это как с расстояния в один километр увидеть острие иглы на футбольном поле."Это был очень захватывающий, но в то же время чрезвычайно сложный проект. Всего за один год мы полностью переработали оптику, механику и электронику, чтобы достичь наилучшего качества изображения", — приводятся в пресс-релизе Фрайбургского университета слова первого автора статьи и директора немецких солнечных телескопов на Тенерифе доктора Люсии Кляйнт (Lucia Kleint).Ученые обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа, которая состоит из множества зеркал, линз, стеклянных кубов, фильтров и других оптических элементов. И каждый должен быть идеальным, чтобы вся система работала с максимальной производительностью.Специалисты по указанию ученых заменили два внеосевых параболических зеркала на новые, отполированные с точностью до шести нанометров — это примерно одна десятитысячная диаметра человеческого волоса. В сочетании еще с несколькими усовершенствованиями эта переработка позволила существенно увеличить четкость обзора.Теперь, когда после снятия режима изоляции <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a> открыла свои границы, немецкие ученые вернулись в обсерваторию на Тенерифе и сделали первые изображения с помощью модернизированного телескопа. Это самые детальные изображения Солнца, когда-либо сделанные европейским телескопом."Проект был довольно рискованным, поскольку на модернизацию телескопов обычно уходят годы. Но отличная командная работа и тщательное планирование привели к успеху. Теперь у нас есть мощный инструмент для решения загадок на Солнце", — говорит руководитель исследования Светлана Бердюгина, профессор Университета Альберта-Людвига во Фрайбурге и директор Института солнечной физики имени Лейбница (KIS).По словам исследователей, новая оптика телескопа GREGOR позволит им детально изучать магнитные поля, конвекцию, турбулентность, солнечные вспышки и пятна.
https://ria.ru/20200610/1572745404.html
https://ria.ru/20200602/1572332850.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576618578_0:51:491:419_1400x0_80_0_0_068102328a27b035fd96d1e4b15e90a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, физика, космос - риа наука

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

12:03 02.09.2020 (обновлено: 13:08 02.09.2020)
27507
© Фото : KISСамое детальное изображение структуры магнитных полей Солнца, полученное телескопом GREGOR
Самое детальное изображение структуры магнитных полей Солнца, полученное телескопом GREGOR - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : KIS
Самое детальное изображение структуры магнитных полей Солнца, полученное телескопом GREGOR
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Процессы, происходящие на Солнце, оказывают огромное влияние на нашу планету, жизнь на ней и функционирование технологической инфраструктуры. Особые риски связаны с мощными всплесками солнечной активности — солнечными вспышками, или выбросами ионизирующего излучения, вызванными генерацией сильных магнитных полей. Эти поля проявляются в фотосфере звезды как солнечные пятна.
С солнечной активностью также связаны земные магнитные бури — следствие достигающих Земли возмущений межпланетной среды.
Чтобы минимизировать воздействие экстремальных событий на Солнце на человека, работу наземных приборов и спутников на орбите, ученые должны максимально точно предсказывать места их появления и мощность, а для этого нужны средства детального наблюдения за поверхностью Солнца и его магнитными полями.
Немецкие ученые, работающие на самом крупном в Европе солнечном телескопе GREGOR, расположенном на острове Тенерифе в Атлантическом океане, в этом году завершили его модернизацию. Теперь этот телескоп позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 километров при диаметре звезды 1,4 миллиона километров. Для сравнения: это как с расстояния в один километр увидеть острие иглы на футбольном поле.
Пятна на поверхности Солнца оказались связаны с химическим составом его короны - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 14:03РИА Наука
Российские ученые создали систему слежения за выбросами на Солнце
"Это был очень захватывающий, но в то же время чрезвычайно сложный проект. Всего за один год мы полностью переработали оптику, механику и электронику, чтобы достичь наилучшего качества изображения", — приводятся в пресс-релизе Фрайбургского университета слова первого автора статьи и директора немецких солнечных телескопов на Тенерифе доктора Люсии Кляйнт (Lucia Kleint).
Ученые обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа, которая состоит из множества зеркал, линз, стеклянных кубов, фильтров и других оптических элементов. И каждый должен быть идеальным, чтобы вся система работала с максимальной производительностью.
Специалисты по указанию ученых заменили два внеосевых параболических зеркала на новые, отполированные с точностью до шести нанометров — это примерно одна десятитысячная диаметра человеческого волоса. В сочетании еще с несколькими усовершенствованиями эта переработка позволила существенно увеличить четкость обзора.
Теперь, когда после снятия режима изоляции Испания открыла свои границы, немецкие ученые вернулись в обсерваторию на Тенерифе и сделали первые изображения с помощью модернизированного телескопа. Это самые детальные изображения Солнца, когда-либо сделанные европейским телескопом.
"Проект был довольно рискованным, поскольку на модернизацию телескопов обычно уходят годы. Но отличная командная работа и тщательное планирование привели к успеху. Теперь у нас есть мощный инструмент для решения загадок на Солнце", — говорит руководитель исследования Светлана Бердюгина, профессор Университета Альберта-Людвига во Фрайбурге и директор Института солнечной физики имени Лейбница (KIS).
По словам исследователей, новая оптика телескопа GREGOR позволит им детально изучать магнитные поля, конвекцию, турбулентность, солнечные вспышки и пятна.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 02.06.2020
2 июня, 10:51РИА Наука
Ученые сообщили о завершении самых мощных с 2017 года вспышек на Солнце
11672447
Обсудить 4
РИА НаукаСолнцефизикаКосмос - РИА Наука
Рекомендуем
Молодая пара на кухне
Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Модуль Наука российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
Экспонат 45-го Российского антикварного салона в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве
В Бразилии хотят приравнять серп и молот к свастике
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
В Одессе русский язык лишили статуса регионального
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Производство лекарств
Вздохнули с облегчением: "Фризиум" в России теперь официально
Сотрудники компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Покачи
Кремль заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального "особым случаем"
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния