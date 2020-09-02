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https://ria.ru/20200902/sobyanin-1576622483.html
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Клюева, отметив его актерский и педагогический талант, телеграмма мэра опубликована... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:22
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культура
умер борис клюев
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> выразил соболезнования в связи с кончиной <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>, отметив его актерский и педагогический талант, телеграмма мэра опубликована на его официальном сайте."Ушел из жизни великолепный актер и педагог, оставивший большой след в отечественном искусстве и сердцах миллионов зрителей. За полвека служения в Малом театре Борис Владимирович Клюев создал богатую галерею образов, проникнутую любовью к русской и зарубежной классике. Всенародную популярность принесли ему работы в кино, в которых ярко проявились талант перевоплощения мастера и его необыкновенное обаяние", - говорится в телеграмме.Мэр также отметил, что профессор Клюев внес огромный вклад в приумножение традиций русской театральной школы, "дал путевку в жизнь многим щепкинцам, вложил частичку своей души в каждого воспитанника"."Светлая память о Борисе Владимировиче Клюеве навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников", - говорится в телеграмме.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Шерлока Холмса</a> и доктора Ватсона".
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умер борис клюев, борис клюев, шерлок холмс, сергей собянин, москва

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

12:22 02.09.2020 (обновлено: 12:26 02.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНародный артист России, актер Борис Клюев
Народный артист России, актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Народный артист России, актер Борис Клюев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Клюева, отметив его актерский и педагогический талант, телеграмма мэра опубликована на его официальном сайте.
"Ушел из жизни великолепный актер и педагог, оставивший большой след в отечественном искусстве и сердцах миллионов зрителей. За полвека служения в Малом театре Борис Владимирович Клюев создал богатую галерею образов, проникнутую любовью к русской и зарубежной классике. Всенародную популярность принесли ему работы в кино, в которых ярко проявились талант перевоплощения мастера и его необыкновенное обаяние", - говорится в телеграмме.
Мэр также отметил, что профессор Клюев внес огромный вклад в приумножение традиций русской театральной школы, "дал путевку в жизнь многим щепкинцам, вложил частичку своей души в каждого воспитанника".
"Светлая память о Борисе Владимировиче Клюеве навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников", - говорится в телеграмме.
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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КультураУмер Борис КлюевБорис КлюевШерлок ХолмсСергей СобянинМосква
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