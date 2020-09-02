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Путин назвал экологический вопрос первостепенным для Севастополя
Экологический вопрос для Севастополя является первостепенным, если сброс неочищенных вод в бухте Балаклава продолжится, ничего хорошего не получится, заявил... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:47
2020-09-02T15:20
михаил развожаев
владимир путин
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Экологический вопрос для <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> является первостепенным, если сброс неочищенных вод в бухте Балаклава продолжится, ничего хорошего не получится, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора города <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Развожаевым</a>.Он подчеркнул, что "этот и другие вопросы подобного рода являются первостепенными". "Прошу вас обратить на это внимание. Если нужна будет, повторяю, и моя помощь, поддержка, – безусловно, будет обеспечена", - обратился президент к врио главы города.Михаил Развожаев пообещал президенту, что в городе построят очистные сооружения и сточные воды не будут попадать в море."До 5 сентября мы выйдем на строительную площадку. Строительство КОС (канализационные очистные сооружения) "Южные" на этот раз возобновится, и уверен, что в этот раз они будут построены, наконец-то город получит современные очистные сооружения, в том числе и в Балаклаве, где мы планируем масштабный инвестиционный проект по яхтенной марине. И это приведет к тому, что у нас сточные воды в море перестанут попадать", - сказал Развожаев во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, проект строительства КОС "Южные" проработан и полностью приведен в нормальный вид.Российский президент во время видеовстречи также поручил врио главы Севастополя восстанавливать промышленность в регионе, не нарушая экологическую обстановку.
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михаил развожаев, владимир путин, севастополь, общество

Путин назвал экологический вопрос первостепенным для Севастополя

14:47 02.09.2020 (обновлено: 15:20 02.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экологический вопрос для Севастополя является первостепенным, если сброс неочищенных вод в бухте Балаклава продолжится, ничего хорошего не получится, заявил президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым.
"Одной из безусловных проблем для вас, для Севастополя, является проблема экологического характера. Вы упомянули про известную бухту – Балаклава – идеальное место для развития яхтенного туризма и вообще для туризма. Но, конечно, если сброс неочищенных вод будет и дальше продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин в ходе встречи, которая прошла в режиме видеоконференции.
Он подчеркнул, что "этот и другие вопросы подобного рода являются первостепенными". "Прошу вас обратить на это внимание. Если нужна будет, повторяю, и моя помощь, поддержка, – безусловно, будет обеспечена", - обратился президент к врио главы города.
Михаил Развожаев пообещал президенту, что в городе построят очистные сооружения и сточные воды не будут попадать в море.
"До 5 сентября мы выйдем на строительную площадку. Строительство КОС (канализационные очистные сооружения) "Южные" на этот раз возобновится, и уверен, что в этот раз они будут построены, наконец-то город получит современные очистные сооружения, в том числе и в Балаклаве, где мы планируем масштабный инвестиционный проект по яхтенной марине. И это приведет к тому, что у нас сточные воды в море перестанут попадать", - сказал Развожаев во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, проект строительства КОС "Южные" проработан и полностью приведен в нормальный вид.
Российский президент во время видеовстречи также поручил врио главы Севастополя восстанавливать промышленность в регионе, не нарушая экологическую обстановку.
"Севастополь в промышленном отношении развитый регион России, поэтому нужно восстанавливать то, что было утрачено в предыдущие годы, создавать новое. Особенно, конечно, речь должна идти о высокотехнологичных производствах, не нарушающих экологию, не создающих проблем для людей, особенно для севастопольцев и тех, кто приезжает на отдых в Севастополь и Крым", - заявил Путин.
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Михаил РазвожаевВладимир ПутинСевастопольОбщество
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