https://ria.ru/20200902/sevastopol-1576632664.html

Путин назвал экологический вопрос первостепенным для Севастополя

Экологический вопрос для Севастополя является первостепенным, если сброс неочищенных вод в бухте Балаклава продолжится, ничего хорошего не получится, заявил... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:47

2020-09-02T14:47

2020-09-02T15:20

михаил развожаев

владимир путин

севастополь

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Экологический вопрос для <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> является первостепенным, если сброс неочищенных вод в бухте Балаклава продолжится, ничего хорошего не получится, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора города <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Развожаевым</a>.Он подчеркнул, что "этот и другие вопросы подобного рода являются первостепенными". "Прошу вас обратить на это внимание. Если нужна будет, повторяю, и моя помощь, поддержка, – безусловно, будет обеспечена", - обратился президент к врио главы города.Михаил Развожаев пообещал президенту, что в городе построят очистные сооружения и сточные воды не будут попадать в море."До 5 сентября мы выйдем на строительную площадку. Строительство КОС (канализационные очистные сооружения) "Южные" на этот раз возобновится, и уверен, что в этот раз они будут построены, наконец-то город получит современные очистные сооружения, в том числе и в Балаклаве, где мы планируем масштабный инвестиционный проект по яхтенной марине. И это приведет к тому, что у нас сточные воды в море перестанут попадать", - сказал Развожаев во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, проект строительства КОС "Южные" проработан и полностью приведен в нормальный вид.Российский президент во время видеовстречи также поручил врио главы Севастополя восстанавливать промышленность в регионе, не нарушая экологическую обстановку.

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, владимир путин, севастополь, общество