https://ria.ru/20200902/servis-1576637930.html

В МО создали онлайн-сервис для оповещения о ремонте сетей водоснабжения

Для жителей Московской области создали специальный онлайн-сервис, чтобы уведомлять их о ремонте сетей холодного водоснабжения. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:18

2020-09-02T16:18

2020-09-02T16:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Для жителей Московской области создали специальный онлайн-сервис, чтобы уведомлять их о ремонте сетей холодного водоснабжения. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/zhitelej-uvedomjat-o-remonte-vodosnabzhenija-onlajn/" target="_blank">"360"</a>.В Одинцове, Балашихе и Красногорске проект запустили в пилотном режиме. Если на сетях водоснабжения произойдет технологический сбой, то жители сразу же получат push-уведомление.Министр ЖКХ региона Антон Велиховский отметил важность оповещения людей о возникшей проблеме в короткие сроки. Отмечается, что сервис создан на базе личного кабинета клиента "ЕИАС ЖКХ", зайти в который можно либо с главной страницы сайта, либо скачав приложение "ЕИАС ЖКХ" в App Store или Play Market.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)