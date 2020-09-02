https://ria.ru/20200902/servis-1576637930.html
В МО создали онлайн-сервис для оповещения о ремонте сетей водоснабжения
Для жителей Московской области создали специальный онлайн-сервис, чтобы уведомлять их о ремонте сетей холодного водоснабжения. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:18
2020-09-02T16:18
2020-09-02T16:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Для жителей Московской области создали специальный онлайн-сервис, чтобы уведомлять их о ремонте сетей холодного водоснабжения. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/zhitelej-uvedomjat-o-remonte-vodosnabzhenija-onlajn/" target="_blank">"360"</a>.В Одинцове, Балашихе и Красногорске проект запустили в пилотном режиме. Если на сетях водоснабжения произойдет технологический сбой, то жители сразу же получат push-уведомление.Министр ЖКХ региона Антон Велиховский отметил важность оповещения людей о возникшей проблеме в короткие сроки. Отмечается, что сервис создан на базе личного кабинета клиента "ЕИАС ЖКХ", зайти в который можно либо с главной страницы сайта, либо скачав приложение "ЕИАС ЖКХ" в App Store или Play Market.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Для жителей Московской области создали специальный онлайн-сервис, чтобы уведомлять их о ремонте сетей холодного водоснабжения. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В Одинцове, Балашихе и Красногорске проект запустили в пилотном режиме. Если на сетях водоснабжения произойдет технологический сбой, то жители сразу же получат push-уведомление.
Министр ЖКХ региона Антон Велиховский отметил важность оповещения людей о возникшей проблеме в короткие сроки.
"И еще важнее проинформировать их о ее решении, поэтому министерство ЖКХ Подмосковья все больше проводит цифровизацию своей сферы", – обратил внимание глава профильного ведомства.
Отмечается, что сервис создан на базе личного кабинета клиента "ЕИАС ЖКХ", зайти в который можно либо с главной страницы сайта, либо скачав приложение "ЕИАС ЖКХ" в App Store или Play Market.