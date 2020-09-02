Глава Нижегородской области предложил идею поддержки семей
13:05 02.09.2020 (обновлено: 18:12 02.09.2020)
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УФА, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил идею улучшения региональной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", сообщили в пресс-службе главы региона.
"Суть предложенного Глебом Никитиным проекта "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" (трек "Новая социальная политика") - улучшить региональные меры поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас меры поддержки зависят от критериев нуждаемости без учета общего материального положения семьи", - говорится в сообщении пресс-службы
Проект, предложенный Никитиным, предусматривает оценку эффективности существующих мер поддержки, изменение критериев нуждаемости в региональном законодательстве, предоставление меры поддержки на основе взаимных обязательств, установленных социальным контрактом, создание единого реестра жизненных ситуаций, который позволил бы людям проще понять, право на какие меры поддержки у них есть, введение сертификатов на получение социальных услуг и расширение доступа некоммерческих социально-ориентированных организаций к их оказанию.
"Это позволит перейти от формального распределения выплат к адресной поддержке реально нуждающихся семей, улучшить качество жизни детей в малоимущих семьях. Отмечу, что свои идеи в сфере экономики и технологий, социальной политики в рамках форума может оставить любой житель России. Предлагаю нижегородцам также принять участие", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.
Ранее АСИ сообщало, что форум "Сильные идеи для нового времени" состоится в Сочи 1-2 октября. Организаторы собирают перспективные идеи для устойчивого развития страны в новых реалиях.