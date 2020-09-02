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Глава Нижегородской области предложил идею поддержки семей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил идею улучшения региональной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рамках форума... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:05

2020-09-02T13:05

2020-09-02T18:12

нижегородская область

нижний новгород

агентство стратегических инициатив (аси)

глеб никитин

нижегородская область

общество

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<strong>УФА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a> предложил идею улучшения региональной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", сообщили в пресс-службе главы региона.Проект, предложенный Никитиным, предусматривает оценку эффективности существующих мер поддержки, изменение критериев нуждаемости в региональном законодательстве, предоставление меры поддержки на основе взаимных обязательств, установленных социальным контрактом, создание единого реестра жизненных ситуаций, который позволил бы людям проще понять, право на какие меры поддержки у них есть, введение сертификатов на получение социальных услуг и расширение доступа некоммерческих социально-ориентированных организаций к их оказанию."Это позволит перейти от формального распределения выплат к адресной поддержке реально нуждающихся семей, улучшить качество жизни детей в малоимущих семьях. Отмечу, что свои идеи в сфере экономики и технологий, социальной политики в рамках форума может оставить любой житель России. Предлагаю нижегородцам также принять участие", — цитирует пресс-служба слова губернатора <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a>.Ранее АСИ сообщало, что форум "Сильные идеи для нового времени" состоится в Сочи 1-2 октября. Организаторы собирают перспективные идеи для устойчивого развития страны в новых реалиях.

https://ria.ru/20200901/nizhegorodskaya-1576601643.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, агентство стратегических инициатив (аси), глеб никитин, нижегородская область, общество