https://ria.ru/20200902/schwarzenegger-1576568251.html

Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале

Звезда "Терминатора" сыграет главную роль в сериале про шпионов и выступит его исполнительным продюсером, сообщает Variety. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T01:24

2020-09-02T01:24

2020-09-02T01:25

культура

кино и сериалы

новости культуры

стэн ли

арнольд шварценеггер

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<strong>МОСКВА, 2 сент – РИА Новости</strong>. Звезда "Терминатора" сыграет главную роль в сериале про шпионов и выступит его исполнительным продюсером, <a href="https://variety.com/2020/tv/news/arnold-schwarzenegger-spy-series-skydance-tv-1234754770/" target="_blank">сообщает</a> Variety. О сюжете известно только, что речь идет о приключениях отца и дочери. Кто сыграет героиню, пока не сообщается. Для Шварценеггера шоу станет первой крупной работой на телевидении.Проектом занимается компания Skydance, которая сотрудничает с актером уже не первый раз, вместе они выпустили "Терминатор: Генезис" (2015) и "Терминатор: Темные судьбы" (2019). Шварценеггер также принимает сейчас участие в работе над анимационным сериалом "Детский сад для супергероев Стэна Ли", в котором он озвучивает Арнольда Армстронга. Предполагается, что его начнут показывать в следующем году.

https://ria.ru/20200511/1571182242.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, стэн ли, арнольд шварценеггер