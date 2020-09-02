https://ria.ru/20200902/schet-1576607338.html

Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке

В современной практике есть несколько вариантов, которые ведут к блокировке банковского счета. Чаще всего это происходит по судебным и налоговым причинам или из РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T03:17

2020-09-02T03:17

2020-09-02T03:17

синергия

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. </strong>В современной практике есть несколько вариантов, которые ведут к блокировке банковского счета. Чаще всего это происходит по судебным и налоговым причинам или из соображений безопасности, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20200902/831976652.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> старший преподаватель кафедры Банковского дела университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Дмитрий Ферапонтов.В случае обнаружения операций, которые нарушают федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк требует разъяснений и подтверждений операций уже на основании документов, договоров, а не на "чистом слове", отмечает Ферапонтов.

https://ria.ru/20200831/banki-1576541079.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, экономика