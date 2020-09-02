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Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
В современной практике есть несколько вариантов, которые ведут к блокировке банковского счета. Чаще всего это происходит по судебным и налоговым причинам или из РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T03:17
2020-09-02T03:17
синергия
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. </strong>В современной практике есть несколько вариантов, которые ведут к блокировке банковского счета. Чаще всего это происходит по судебным и налоговым причинам или из соображений безопасности, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20200902/831976652.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> старший преподаватель кафедры Банковского дела университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Дмитрий Ферапонтов.В случае обнаружения операций, которые нарушают федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк требует разъяснений и подтверждений операций уже на основании документов, договоров, а не на "чистом слове", отмечает Ферапонтов.
https://ria.ru/20200831/banki-1576541079.html
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синергия, экономика

Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке

03:17 02.09.2020
1187
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница банка в защитной маске во время приема посетителей
Сотрудница банка в защитной маске во время приема посетителей - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудница банка в защитной маске во время приема посетителей. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В современной практике есть несколько вариантов, которые ведут к блокировке банковского счета. Чаще всего это происходит по судебным и налоговым причинам или из соображений безопасности, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры Банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
"К примеру, счет может быть заблокирован из-за подозрительных операций, когда система или принятый протокол действий "автоматически" определяет операции или группу операций как потенциально опасные. В этом случае клиент может сам удаленно (через call-центр) или посетив офис, подтвердить операции и их "безопасность", а банк, в свою очередь, снимет блокировку", — объясняет эксперт.
В случае обнаружения операций, которые нарушают федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк требует разъяснений и подтверждений операций уже на основании документов, договоров, а не на "чистом слове", отмечает Ферапонтов.
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