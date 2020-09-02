https://ria.ru/20200902/saundtrek-1576599383.html

Британские радиослушатели выбрали самый лучший саундтрек

По данным опроса, британские радиослушатели, которых попросили назвать любимый саундтрек, на первое место поставили "Список Шиндлера" Стивена Спилберга,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T05:13

2020-09-02T05:13

2020-09-02T05:17

культура

музыка

новости культуры

эннио морриконе

стивен спилберг

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<strong>МОСКВА, 2 сент – РИА Новости</strong>. По данным опроса, британские радиослушатели, которых попросили назвать любимый саундтрек, на первое место поставили "Список Шиндлера" Стивена Спилберга, <a href="https://www.classicfm.com/composers/williams/john-schindlers-list-voted-no-1-movie-music-hall-fame-2020/" target="_blank">сообщает</a> Classic FM. В голосовании принимали участие несколько тысяч слушателей Classic FM и Radio Times. Мелодия из "Списка Шиндлера", которую написал Джон Уильямс, сместила с первой строчки лидера прошлогоднего опроса – "Властелина колец" Говарда Шира. На третьем месте саундтрек "Гладиатора" (Ханс Циммер), за ним идут "Из Африки" и "Танцы с волками" (музыку к обеим лентам написал Джон Барри), "Миссия" (Эннио Морриконе), "Звездные войны" (Джон Уильямс), "Огненные колесницы" (Вагнелис), "Хороший, плохой, злой" (Эннио Морриконе) и "Парк Юрского периода" (Джон Уильямс). Джон Уильямс 52-кратный номинант (больше номинаций только у Уолта Диснея – 59) и пятикратный лауреат премии "Оскар".

https://ria.ru/20200318/1568695681.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, эннио морриконе, стивен спилберг