https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653701.html

МУС отверг американские санкции против своих сотрудников

Международный уголовный суд (МУС) решительно отвергает санкции США, введенные против двух сотрудников суда, говорится в заявлении главы ассамблеи МУС Квон О... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T22:23

2020-09-02T22:23

2020-09-02T22:23

майк помпео

фату бенсуда

дональд трамп

международный уголовный суд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_ugolovnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Международный уголовный суд</a> (МУС) решительно отвергает санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, введенные против двух сотрудников суда, говорится в заявлении главы ассамблеи МУС Квон О Гон."Я решительно отвергаю подобные беспрецедентные и неприемлемые меры против международной организации, созданной на основе договора. Они только ослабляют наши общие усилия по борьбе с безнаказанностью за массовые зверства", - говорится в заявлении.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что санкции вводятся против прокурора МУС <a href="http://ria.ru/person_Fatu_Bensuda/" target="_blank" data-auto="true">Фату Бенсуды</a> и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. По его словам, те, что будет помогать упомянутым сотрудникам суда, тоже рискуют оказаться под санкциями.Ранее Белый дом сообщил, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

https://ria.ru/20200827/iran-1576396110.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, фату бенсуда, дональд трамп, международный уголовный суд, сша, в мире