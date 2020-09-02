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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576648314.html
СМИ сообщили о переговорах США и ЕС по санкциям против Белоруссии
Канада, США, ЕС и Великобритания обсуждают возможные санкции против Белоруссии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник в Канаде. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:19
2020-09-02T19:19
протесты в белоруссии
евросоюз
великобритания
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, ЕС и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> обсуждают возможные санкции против Белоруссии, <a href="https://www.reuters.com/article/belarus-election-canada/canada-u-s-eu-and-britain-are-discussing-sanctions-against-belarus-ottawa-idUSL1N2FZ16V" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает </a>агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник в Канаде.Источник сообщает, что, если санкции будут введены, то это произойдет "в не столь отдаленном будущем".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html
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великобритания
белоруссия
сша
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60
евросоюз, великобритания, белоруссия, сша, в мире

СМИ сообщили о переговорах США и ЕС по санкциям против Белоруссии

19:19 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Канада, США, ЕС и Великобритания обсуждают возможные санкции против Белоруссии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник в Канаде.
Источник сообщает, что, если санкции будут введены, то это произойдет "в не столь отдаленном будущем".
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
С распростертыми объятиями. Как Литва поддерживает белорусскую оппозицию
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 14:21Протесты в Белоруссии
Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко
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Обсудить 1
Протесты в БелоруссииЕвросоюзВеликобританияБелоруссияСШАВ мире
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