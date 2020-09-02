https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576648314.html

СМИ сообщили о переговорах США и ЕС по санкциям против Белоруссии

Канада, США, ЕС и Великобритания обсуждают возможные санкции против Белоруссии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник в Канаде. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:19

2020-09-02T19:19

2020-09-02T19:19

протесты в белоруссии

евросоюз

великобритания

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, ЕС и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> обсуждают возможные санкции против Белоруссии, <a href="https://www.reuters.com/article/belarus-election-canada/canada-u-s-eu-and-britain-are-discussing-sanctions-against-belarus-ottawa-idUSL1N2FZ16V" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает </a>агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник в Канаде.Источник сообщает, что, если санкции будут введены, то это произойдет "в не столь отдаленном будущем".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html

https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html

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великобритания

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, великобритания, белоруссия, сша, в мире