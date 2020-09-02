https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576640402.html

США ввели санкции против двух сотрудников МУС

США вводят санкции против двух высокопоставленных сотрудников Международного уголовного суда (МУС), говорится на сайте минфина США. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:01

2020-09-02T17:01

2020-09-02T17:31

фату бенсуда

министерство финансов сша

международный уголовный суд

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вводят санкции против двух высокопоставленных сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_ugolovnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Международного уголовного суда</a> (МУС), говорится на <a href="https://home.treasury.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>минфина США.В частности, в санкционные списки попала прокурор <a href="http://ria.ru/person_Fatu_Bensuda/" target="_blank" data-auto="true">Фату Бенсуда</a> и глава отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко."Сегодня мы делаем следующий шаг, потому что МУС продолжает преследовать американцев. К сожалению, Соединенные Штаты вводят санкции против прокурора МУС Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко за материальное содействие прокурору Бенсуде", - сказал по этому поводу журналистам госсекретарь Майк Помпео.По его словам, те, что будет помогать упомянутым сотрудникам суда, тоже рискуют оказаться под санкциями."Кроме того, государственный департамент ввел ограничения на выдачу виз для определенных лиц, причастных к попыткам МУС расследовать дела в отношении личного состава США", - добавил Помпео.Ранее Белый дом сообщил, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.Согласно указу, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении служащих США. В отношении подпадающих под определение документа лиц вводится запрет на предоставление им финансирования. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Bolton/" target="_blank" data-auto="true">Джон Болтон</a> критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.

https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576598333.html

https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576338151.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фату бенсуда, министерство финансов сша, международный уголовный суд, сша, в мире