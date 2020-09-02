https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576626243.html

Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии

Санкции в отношении Минска неприемлемы, Белоруссия подготовила ответные санкции в отношении представителей стран Балтии, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:20

2020-09-02T13:20

2020-09-02T13:46

светлана тихановская

владимир макей

александр лукашенко

сергей лавров

москва

мид белоруссии

эстония

латвия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1400x0_80_0_0_8feeda787b86b34c65449f054a921100.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Санкции в отношении <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> неприемлемы, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> подготовила ответные санкции в отношении представителей стран Балтии, заявил министр иностранных дел республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Ранее глава МВД <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая главу государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. МИД <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> заявили об аналогичных санкциях."Когда-то, когда мы встречались, а мы встречались со всеми коллегами (из стран Балтии - ред.), и по телефону обсуждали много раз и текущую ситуацию, и вопросы использования санкционных инструментов в международном сотрудничестве, и мы всегда сходились в том, что санкции - это абсолютно неприемлемый вид, скажем, межгосударственных отношений", - сказал Макей после переговоров с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Хочу сказать, что мы тоже провели межведомственное согласование. И вчера мы подготовили предложения, и они уже утверждены, предложения о введении санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут и другие страны вводить санкции против Белоруссии - мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/sanktsii-1576616219.html

https://ria.ru/20200831/sanktsii-1576547891.html

москва

эстония

латвия

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, москва, мид белоруссии, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире