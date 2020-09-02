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Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии
Санкции в отношении Минска неприемлемы, Белоруссия подготовила ответные санкции в отношении представителей стран Балтии, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:20
2020-09-02T13:46
светлана тихановская
владимир макей
александр лукашенко
сергей лавров
москва
мид белоруссии
эстония
латвия
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Санкции в отношении <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> неприемлемы, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> подготовила ответные санкции в отношении представителей стран Балтии, заявил министр иностранных дел республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Ранее глава МВД <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая главу государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. МИД <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> заявили об аналогичных санкциях."Когда-то, когда мы встречались, а мы встречались со всеми коллегами (из стран Балтии - ред.), и по телефону обсуждали много раз и текущую ситуацию, и вопросы использования санкционных инструментов в международном сотрудничестве, и мы всегда сходились в том, что санкции - это абсолютно неприемлемый вид, скажем, межгосударственных отношений", - сказал Макей после переговоров с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Хочу сказать, что мы тоже провели межведомственное согласование. И вчера мы подготовили предложения, и они уже утверждены, предложения о введении санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут и другие страны вводить санкции против Белоруссии - мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии

13:20 02.09.2020 (обновлено: 13:46 02.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Санкции в отношении Минска неприемлемы, Белоруссия подготовила ответные санкции в отношении представителей стран Балтии, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая главу государства Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.
"Когда-то, когда мы встречались, а мы встречались со всеми коллегами (из стран Балтии - ред.), и по телефону обсуждали много раз и текущую ситуацию, и вопросы использования санкционных инструментов в международном сотрудничестве, и мы всегда сходились в том, что санкции - это абсолютно неприемлемый вид, скажем, межгосударственных отношений", - сказал Макей после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"Хочу сказать, что мы тоже провели межведомственное согласование. И вчера мы подготовили предложения, и они уже утверждены, предложения о введении санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут и другие страны вводить санкции против Белоруссии - мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ", - добавил он.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Светлана ТихановскаяВладимир МакейАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМоскваМИД БелоруссииЭстонияЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
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