Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии
13:20 02.09.2020 (обновлено: 13:46 02.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Санкции в отношении Минска неприемлемы, Белоруссия подготовила ответные санкции в отношении представителей стран Балтии, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая главу государства Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.
"Когда-то, когда мы встречались, а мы встречались со всеми коллегами (из стран Балтии - ред.), и по телефону обсуждали много раз и текущую ситуацию, и вопросы использования санкционных инструментов в международном сотрудничестве, и мы всегда сходились в том, что санкции - это абсолютно неприемлемый вид, скажем, межгосударственных отношений", - сказал Макей после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"Хочу сказать, что мы тоже провели межведомственное согласование. И вчера мы подготовили предложения, и они уже утверждены, предложения о введении санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут и другие страны вводить санкции против Белоруссии - мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ", - добавил он.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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