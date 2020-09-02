https://ria.ru/20200902/samokat-1576647563.html

Россиянина собираются лишить прав за пьяную езду на самокате

Жителя Татарстана могут лишить прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, пишет "Вечерняя Казань". РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:02

2020-09-02T19:02

2020-09-02T19:39

штрафы

авто

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576647991_0:356:3006:2047_1400x0_80_0_0_65277b2d15d2d67fe50a29c3021756c4.jpg

Пешеходы на колесах. Где должны ездить электросамокаты? Во время пандемии в России значительно вырос спрос на персональный электротранспорт: электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, электровелосипеды и др. Такой способ передвижения позволяет оставаться мобильным, но может быть крайне опасным, как для его владельцев, так и для окружающих. Сегодня особых правил движения для них нет, однако, эту проблему могут вскоре решить: Минтранс предлагает внести в ПДД новый термин - средства индивидуальной мобильности, и ввести новые дорожные знаки. Так, где должны ездить электросамокаты - на тротуарах, обочинах или по велосипедной дорожке? Как всем безопасно разъехаться в городе - попытаемся разобраться в этой непростой теме в прямом эфире радио Sputnik. На связи со студией Владимир Соколов, председатель общественного движения "Союз пешеходов" и руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России" Александр Осипов.

<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Жителя Татарстана могут лишить прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, пишет <a href="http://www.evening-kazan.ru/articles/komu-rasskazyvayu-ne-veryat-kazanca-hotyat-lishit-voditelskih-prav-za-pyanuyu-ezdu-na-samokate.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерняя Казань"</a>.По данным ГИБДД, мужчина управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения. При этом он отказался пройти медосвидетельствование по требованию остановивших его сотрудников полиции, документов на электросамокат у него также не было. На него составили протокол за отказ от экспертизы, а дело направили на рассмотрение в мировой суд<em>.</em> Мужчине вменили статью 12.26 КоАП, предполагающую лишение водительских прав.Как уточнили изданию в ГИБДД, сейчас управляющего электросамокатом можно приравнять как к пешеходу, так и к водителю мопеда — в зависимости от объема двигателя. В данном случае, как сообщается, самокат был мощнее 250 ватт и подходил под вторую категорию. Для управления таким видом транспорта водитель уже должен иметь права категории М.Житель <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> свою вину отрицает и намерен оспаривать решение. Также он заявил, что был трезв."Кому рассказываю эту историю — не верят, смеются, потому что бред полнейший! При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате. Увезли его на штрафстоянку", — возмутился он.Сейчас электросамокаты только планируют сделать отдельной категорией транспорта. Наряду с сегвеями, гироскутерамии, моноколесами, согласно проекту поправок к ПДД, они могут войти в категорию СИМов (средств индивидуальной мобильности).

https://ria.ru/20200817/1575900341.html

10

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, авто, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия