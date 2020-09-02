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Россиянина собираются лишить прав за пьяную езду на самокате
Жителя Татарстана могут лишить прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, пишет "Вечерняя Казань". РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:02
2020-09-02T19:39
штрафы
авто
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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Пешеходы на колесах. Где должны ездить электросамокаты?
Во время пандемии в России значительно вырос спрос на персональный электротранспорт: электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, электровелосипеды и др. Такой способ передвижения позволяет оставаться мобильным, но может быть крайне опасным, как для его владельцев, так и для окружающих. Сегодня особых правил движения для них нет, однако, эту проблему могут вскоре решить: Минтранс предлагает внести в ПДД новый термин - средства индивидуальной мобильности, и ввести новые дорожные знаки. Так, где должны ездить электросамокаты - на тротуарах, обочинах или по велосипедной дорожке? Как всем безопасно разъехаться в городе - попытаемся разобраться в этой непростой теме в прямом эфире радио Sputnik. На связи со студией Владимир Соколов, председатель общественного движения "Союз пешеходов" и руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России" Александр Осипов.
<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Жителя Татарстана могут лишить прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, пишет <a href="http://www.evening-kazan.ru/articles/komu-rasskazyvayu-ne-veryat-kazanca-hotyat-lishit-voditelskih-prav-za-pyanuyu-ezdu-na-samokate.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерняя Казань"</a>.По данным ГИБДД, мужчина управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения. При этом он отказался пройти медосвидетельствование по требованию остановивших его сотрудников полиции, документов на электросамокат у него также не было. На него составили протокол за отказ от экспертизы, а дело направили на рассмотрение в мировой суд<em>.</em> Мужчине вменили статью 12.26 КоАП, предполагающую лишение водительских прав.Как уточнили изданию в ГИБДД, сейчас управляющего электросамокатом можно приравнять как к пешеходу, так и к водителю мопеда — в зависимости от объема двигателя. В данном случае, как сообщается, самокат был мощнее 250 ватт и подходил под вторую категорию. Для управления таким видом транспорта водитель уже должен иметь права категории М.Житель <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> свою вину отрицает и намерен оспаривать решение. Также он заявил, что был трезв."Кому рассказываю эту историю — не верят, смеются, потому что бред полнейший! При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате. Увезли его на штрафстоянку", — возмутился он.Сейчас электросамокаты только планируют сделать отдельной категорией транспорта. Наряду с сегвеями, гироскутерамии, моноколесами, согласно проекту поправок к ПДД, они могут войти в категорию СИМов (средств индивидуальной мобильности).
https://ria.ru/20200817/1575900341.html
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республика татарстан (татарстан)
казань
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штрафы, авто, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Россиянина собираются лишить прав за пьяную езду на самокате

19:02 02.09.2020 (обновлено: 19:39 02.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина в защитном шлеме катается на электросамокате
Мужчина в защитном шлеме катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Жителя Татарстана могут лишить прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, пишет "Вечерняя Казань".
По данным ГИБДД, мужчина управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения. При этом он отказался пройти медосвидетельствование по требованию остановивших его сотрудников полиции, документов на электросамокат у него также не было.
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На него составили протокол за отказ от экспертизы, а дело направили на рассмотрение в мировой суд. Мужчине вменили статью 12.26 КоАП, предполагающую лишение водительских прав.
Как уточнили изданию в ГИБДД, сейчас управляющего электросамокатом можно приравнять как к пешеходу, так и к водителю мопеда — в зависимости от объема двигателя. В данном случае, как сообщается, самокат был мощнее 250 ватт и подходил под вторую категорию. Для управления таким видом транспорта водитель уже должен иметь права категории М.
Житель Казани свою вину отрицает и намерен оспаривать решение. Также он заявил, что был трезв.
"Кому рассказываю эту историю — не верят, смеются, потому что бред полнейший! При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате. Увезли его на штрафстоянку", — возмутился он.
Сейчас электросамокаты только планируют сделать отдельной категорией транспорта. Наряду с сегвеями, гироскутерамии, моноколесами, согласно проекту поправок к ПДД, они могут войти в категорию СИМов (средств индивидуальной мобильности).
Пешеходы на колесах. Где должны ездить электросамокаты?
16 июля, 17:04
7649622137
Обсудить 10
ШтрафыАвтоРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
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