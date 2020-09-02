Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/sakhalin-1576617411.html
Медведев назвал самое красивое место в России
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает Сахалин одним из самых красивых мест в России и в мире и по-доброму позавидовал участникам Всероссийского... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:05
2020-09-02T11:05
дальний восток
дмитрий медведев
сахалин
курильские острова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151933/58/1519335826_0:100:2000:1225_1400x0_80_0_0_a39fba7c9e5941d6decd17bb32475693.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> считает Сахалин одним из самых красивых мест в России и в мире и по-доброму позавидовал участникам Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020", который проходит на острове.Он уточнил у участников слёта, хорошая ли погода на Сахалине, и отметил, что это очень красивое место, но "погода, конечно, имеет очень большое значение, поскольку все красоты Дальнего Востока и Сахалина , конечно, лучше смотрятся, когда погода этому благоприятствует".
Россия такая красивая, но недвижимость держит всё равно в Италии
14
2
дальний восток
сахалин
курильские острова
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151933/58/1519335826_118:0:1882:1323_1400x0_80_0_0_9bbe526c4d6498ec414ff59e34bc6118.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, дмитрий медведев, сахалин, курильские острова, политика

Медведев назвал самое красивое место в России

11:05 02.09.2020
2318
© Depositphotos / VladimirEОстров Сахалин
Остров Сахалин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / VladimirE
Остров Сахалин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает Сахалин одним из самых красивых мест в России и в мире и по-доброму позавидовал участникам Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020", который проходит на острове.
"Завидую вам, что вы сейчас находитесь в таком чудесном месте. Я сам там много раз бывал и на Дальнем Востоке, и на Сахалине, и на Курилах, в разных местах. Но все равно по-доброму завидую всем вам, имея в виду, что вы находитесь в одном из самых красивых мест нашей страны, да и, наверное, всей нашей планеты", - сказал Медведев, приветствуя онлайн участников слета.
Он уточнил у участников слёта, хорошая ли погода на Сахалине, и отметил, что это очень красивое место, но "погода, конечно, имеет очень большое значение, поскольку все красоты Дальнего Востока и Сахалина , конечно, лучше смотрятся, когда погода этому благоприятствует".
29420010
Обсудить 2
Дальний ВостокДмитрий МедведевСахалинКурильские островаПолитика
Популярные комментарии
Россия такая красивая, но недвижимость держит всё равно в Италии
2 сентября, 11:10
Дмитрий М.
1120010
Рекомендуем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
"Выглядело очень кисло". Медведев оценил успехи развития Дальнего Востока
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Сейчас это только бизнес". Шойгу раскритиковал учебники географии
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о "японской" причине поездки на Курилы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал виновного в ухудшении российско-американских отношений
Карелия. Горный парк Рускеала.
Не только Валаам и Кижи. Правила путешествия по Карелии
Симферопольское водохранилище в Крыму
Аксенов не исключил "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Обследование у дерматолога
Названа опасность красных родинок
Дмитрий Медведев
Медведев отметил влияние поправок в Конституцию на переговоры по Курилам
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Бурый медведь
Спасатели рассказали, что делать при встрече с медведем
Останки затонувшего на Балтике корабля XVIII века. Кадры РГО
Шойгу рассказал о джине и артефактах, найденных на затонувшем корабле
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния