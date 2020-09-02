https://ria.ru/20200902/sakhalin-1576617411.html
Медведев назвал самое красивое место в России
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает Сахалин одним из самых красивых мест в России и в мире и по-доброму позавидовал участникам Всероссийского... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:05
2020-09-02T11:05
2020-09-02T11:05
дальний восток
дмитрий медведев
сахалин
курильские острова
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> считает Сахалин одним из самых красивых мест в России и в мире и по-доброму позавидовал участникам Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020", который проходит на острове.Он уточнил у участников слёта, хорошая ли погода на Сахалине, и отметил, что это очень красивое место, но "погода, конечно, имеет очень большое значение, поскольку все красоты Дальнего Востока и Сахалина , конечно, лучше смотрятся, когда погода этому благоприятствует".
Дмитрий М.
Россия такая красивая, но недвижимость держит всё равно в Италии
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дальний восток
сахалин
курильские острова
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, дмитрий медведев, сахалин, курильские острова, политика