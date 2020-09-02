Адвокат Сафронова сообщил, что его ограничили в комментариях по делу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ФСБ предупредила защитника бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова - Ивана Павлова - об ответственности за разглашение данных следствия.
Все адвокаты, кроме Ивана Павлова, уже дали подписку о неразглашении данных следствия. Комментировать что-то мог только он.
"Вчера следователь ФСБ Чабан подкараулил меня в СИЗО "Лефортово" и предложил дать подписку о неразглашении. Я отказался, тогда он составил документ, равный по силе - предупредил меня об ответственности за разглашение данных следствия", - рассказал адвокат журналистам.
По его словам, теперь он "ограничен в комментариях", но сможет участвовать в следственных действиях.
Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а теперь чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.