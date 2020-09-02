https://ria.ru/20200902/safronov-1576625760.html

Адвокат Сафронова сообщил, что его ограничили в комментариях по делу

ФСБ предупредила защитника бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова - Ивана Павлова - об ответственности за разглашение данных... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:11

2020-09-02T13:11

2020-09-02T13:11

иван сафронов

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti" target="_blank">ФСБ</a> предупредила защитника бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" <a href="https://ria.ru/person_ivan-safronov" target="_blank">Ивана Сафронова</a> - Ивана Павлова - об ответственности за разглашение данных следствия.Все адвокаты, кроме Ивана Павлова, уже дали подписку о неразглашении данных следствия. Комментировать что-то мог только он.По его словам, теперь он "ограничен в комментариях", но сможет участвовать в следственных действиях.Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а теперь чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, советнику главы "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмоса</a>" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.

https://ria.ru/20200902/safronov-1576622690.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, происшествия