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https://ria.ru/20200902/safronov-1576625760.html
Адвокат Сафронова сообщил, что его ограничили в комментариях по делу
ФСБ предупредила защитника бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова - Ивана Павлова - об ответственности за разглашение данных... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:11
2020-09-02T13:11
иван сафронов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti" target="_blank">ФСБ</a> предупредила защитника бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" <a href="https://ria.ru/person_ivan-safronov" target="_blank">Ивана Сафронова</a> - Ивана Павлова - об ответственности за разглашение данных следствия.Все адвокаты, кроме Ивана Павлова, уже дали подписку о неразглашении данных следствия. Комментировать что-то мог только он.По его словам, теперь он "ограничен в комментариях", но сможет участвовать в следственных действиях.Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а теперь чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, советнику главы "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмоса</a>" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
https://ria.ru/20200902/safronov-1576622690.html
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иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, происшествия

Адвокат Сафронова сообщил, что его ограничили в комментариях по делу

13:11 02.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ФСБ предупредила защитника бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова - Ивана Павлова - об ответственности за разглашение данных следствия.
Все адвокаты, кроме Ивана Павлова, уже дали подписку о неразглашении данных следствия. Комментировать что-то мог только он.

"Вчера следователь ФСБ Чабан подкараулил меня в СИЗО "Лефортово" и предложил дать подписку о неразглашении. Я отказался, тогда он составил документ, равный по силе - предупредил меня об ответственности за разглашение данных следствия", - рассказал адвокат журналистам.

По его словам, теперь он "ограничен в комментариях", но сможет участвовать в следственных действиях.
Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а теперь чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 12:25
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
721001
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Иван СафроновРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАПроисшествия
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