https://ria.ru/20200902/safronov-1576622690.html

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:25

2020-09-02T12:25

2020-09-02T15:46

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий рогозин

дмитрий песков

сша

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить — продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 декабря", — огласила решение судья.Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а ныне чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику главы "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонно-промышленном комплексе одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Пресс-секретарь президента Российской Федерации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Само следствие никакие детали не раскрывает, ссылаясь на секретность.

https://ria.ru/20200713/1574241692.html

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сша

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, происшествия