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https://ria.ru/20200902/safronov-1576619883.html
Более 140 журналистов и политиков поручились за Ивана Сафронова
Более 140 журналистов, политиков и правозащитников поручились за советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:40
2020-09-02T11:40
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Более 140 журналистов, политиков и правозащитников поручились за советника главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, <a href="https://ria.ru/category_zaderzhanie-sovetnika-gendirektora-roskosmosa" target="_blank">обвиняемого в госизмене</a>.Сегодня Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> рассматривает ходатайство следствия о продлении Сафронову срока ареста.Личное поручительство - вид меры пресечения, при которой обвиняемого отпускают на свободу, а поручители гарантируют, что он по первому требованию явится на допрос и не будет мешать ходу следствия.Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20200806/1575439811.html
https://ria.ru/20200901/safronov-1576575016.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, москва, происшествия

Более 140 журналистов и политиков поручились за Ивана Сафронова

11:40 02.09.2020
2318
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 140 журналистов, политиков и правозащитников поручились за советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении Сафронову срока ареста.
"Более 140 журналистов, политиков и правозащитников подписали личные поручительства за Ивана Сафронова и характеристики на него. Среди новых поручителей — главные редакторы РБК, "Ведомостей", "Медузы" Петр Канаев, Андрей Шмаров и Иван Колпаков, а также председатель "Яблока" Николай Рыбаков, экс-председатель партии Эмилия Слабунова, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг и другие", - сообщили РИА Новости в инициативной группе, созданной в поддержку экс-журналиста.
Личное поручительство - вид меры пресечения, при которой обвиняемого отпускают на свободу, а поручители гарантируют, что он по первому требованию явится на допрос и не будет мешать ходу следствия.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 12:31
Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 13:39
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
1520548
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосМоскваПроисшествия
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