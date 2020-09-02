Более 140 журналистов и политиков поручились за Ивана Сафронова
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Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 140 журналистов, политиков и правозащитников поручились за советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении Сафронову срока ареста.
"Более 140 журналистов, политиков и правозащитников подписали личные поручительства за Ивана Сафронова и характеристики на него. Среди новых поручителей — главные редакторы РБК, "Ведомостей", "Медузы" Петр Канаев, Андрей Шмаров и Иван Колпаков, а также председатель "Яблока" Николай Рыбаков, экс-председатель партии Эмилия Слабунова, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг и другие", - сообщили РИА Новости в инициативной группе, созданной в поддержку экс-журналиста.
Личное поручительство - вид меры пресечения, при которой обвиняемого отпускают на свободу, а поручители гарантируют, что он по первому требованию явится на допрос и не будет мешать ходу следствия.
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Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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