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https://ria.ru/20200902/rodinki-1576615440.html
Названа опасность красных родинок
Врач и телеведущая Татьяна Шаповаленко в беседе с изданием "Аргументы и Факты" рассказала, что красные родинки, которые называются ангиомы, есть у половины... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:26
2020-09-02T10:56
татьяна шаповаленко
родинки
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_tatyana-shapovalenko/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Шаповаленко</a> в беседе с изданием "<a href="https://aif.ru/health/life/opasny_li_krasnye_rodinki" target="_blank" rel="nofollow noopener">Аргументы и Факты</a>" рассказала, что красные <a href="https://ria.ru/product_rodinki/" target="_blank">родинки</a>, которые называются ангиомы, есть у половины взрослых людей.Это доброкачественные новообразования, появляющиеся из-за изменения кровеносных сосудов. Они, как пояснила Шаповаленко, неопасны, однако существует определенный риск того, что ангиомы могут превратиться в злокачественную опухоль.Если красная родинка изменила свой размер или цвет, то стоит обратиться ко врачу, заключила Шаповаленко.
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татьяна шаповаленко, родинки, здоровье, общество

Названа опасность красных родинок

10:26 02.09.2020 (обновлено: 10:56 02.09.2020)
7592
© Fotolia / Fly_dragonflyОбследование у дерматолога
Обследование у дерматолога - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Fotolia / Fly_dragonfly
Обследование у дерматолога. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Врач и телеведущая Татьяна Шаповаленко в беседе с изданием "Аргументы и Факты" рассказала, что красные родинки, которые называются ангиомы, есть у половины взрослых людей.
Это доброкачественные новообразования, появляющиеся из-за изменения кровеносных сосудов. Они, как пояснила Шаповаленко, неопасны, однако существует определенный риск того, что ангиомы могут превратиться в злокачественную опухоль.
"Потому при ангиомах лучше не загорать и закрывать их от солнца одеждой", — напомнил она.
Если красная родинка изменила свой размер или цвет, то стоит обратиться ко врачу, заключила Шаповаленко.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.06.2020
28 июня, 10:00
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
1315518
Обсудить 2
Татьяна ШаповаленкородинкиЗдоровьеОбщество
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