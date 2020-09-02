https://ria.ru/20200902/rodinki-1576615440.html
Названа опасность красных родинок
Врач и телеведущая Татьяна Шаповаленко в беседе с изданием "Аргументы и Факты" рассказала, что красные родинки, которые называются ангиомы, есть у половины... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:26
2020-09-02T10:26
2020-09-02T10:56
татьяна шаповаленко
родинки
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_tatyana-shapovalenko/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Шаповаленко</a> в беседе с изданием "<a href="https://aif.ru/health/life/opasny_li_krasnye_rodinki" target="_blank" rel="nofollow noopener">Аргументы и Факты</a>" рассказала, что красные <a href="https://ria.ru/product_rodinki/" target="_blank">родинки</a>, которые называются ангиомы, есть у половины взрослых людей.Это доброкачественные новообразования, появляющиеся из-за изменения кровеносных сосудов. Они, как пояснила Шаповаленко, неопасны, однако существует определенный риск того, что ангиомы могут превратиться в злокачественную опухоль.Если красная родинка изменила свой размер или цвет, то стоит обратиться ко врачу, заключила Шаповаленко.
https://ria.ru/20200628/1573577464.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна шаповаленко, родинки, здоровье, общество