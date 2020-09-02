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https://ria.ru/20200902/restavratory-1576633594.html
Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Специалисты в области сохранения объектов культурного наследия написали открытое письмо советнику Президента России по культуре Владимиру Толстому и министру... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:51
2020-09-02T23:51
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
ольга любимова
новости культуры
государственный эрмитаж
музеи
московский кремль (музей-заповедник)
владимир толстой
третьяковская галерея
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости</strong>. Специалисты в области сохранения объектов культурного наследия <a href="http://hraniteli-nasledia.com/articles/diskussii/situatsiya-priobretaet-kharakter-katastrofy/?fbclid=IwAR01fyA34Kjcpo9FYhw6dTFb1n56VNwqo4FbfQzWJzSmPc3Z98ACG8Zbax0" target="_blank">написали</a> открытое письмо советнику Президента России по культуре Владимиру Толстому и министру культуры России Ольге Любимовой о кризисе в отрасли и предложили меры по решению имеющихся проблем. Практика передачи ответственных работ не специализированным мастерским, а строительным организациям губительно сказывается на сохранности подлинников, уверены эксперты.В результате исчезают узкопрофильные специальности, документация зачастую готовится без сбора информации о состоянии памятника, существенно сокращаются сроки работ, а руководящие функции выполняют люди, у которых нет должной аттестационной категории. "Ситуация, увы, приобретает характер катастрофы, — переживают эксперты. — Серьезную обеспокоенность вызывает наметившееся в последние два года перераспределение полномочий между федеральными органами исполнительной власти. Несмотря на то, что в структуру Министерства культуры РФ входят два департамента, компетенции которых прямо связаны с регулированием профессиональной реставрационной деятельности и охраной памятников и культурных ценностей, – Департамент музеев и Департамент охраны культурного наследия, – ответственность по обсуждению проблем и решению вопросов, связанных с сохранением памятников истории и культуры, а также реставрационной деятельностью, взяло на себя Министерство строительства России".Реставраторов также беспокоит отсутствие своевременного финансирования, из-за которого страдают, прежде всего, региональные памятники: деревянное зодчество Русского Севера, усадьбы и храмы XVIII-XIX веков, коллекции произведений искусства областных музеев. Свои подписи под обращением поставили почти триста архитекторов, искусствоведов и реставраторов, включая сотрудников ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Эрмитажа и Музеев Московского Кремля.
https://realty.ria.ru/20200526/1571991016.html
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, московский кремль (музей-заповедник), владимир толстой, третьяковская галерея

Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли

23:51 02.09.2020
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© РИА Новости / В. Дружков / Перейти в фотобанкЦерковь Спаса на Нередице
Церковь Спаса на Нередице - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / В. Дружков
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Специалисты в области сохранения объектов культурного наследия написали открытое письмо советнику Президента России по культуре Владимиру Толстому и министру культуры России Ольге Любимовой о кризисе в отрасли и предложили меры по решению имеющихся проблем.
"Реставрация памятников на сегодняшний день почти полностью подчиняется строительным нормам, что кардинально меняет цель, подход и задачи реставрационного процесса <…> и приводит к невосполнимым утратам национального культурного наследия", — говорится в обращении.
Практика передачи ответственных работ не специализированным мастерским, а строительным организациям губительно сказывается на сохранности подлинников, уверены эксперты.
В результате исчезают узкопрофильные специальности, документация зачастую готовится без сбора информации о состоянии памятника, существенно сокращаются сроки работ, а руководящие функции выполняют люди, у которых нет должной аттестационной категории.
"Ситуация, увы, приобретает характер катастрофы, — переживают эксперты. — Серьезную обеспокоенность вызывает наметившееся в последние два года перераспределение полномочий между федеральными органами исполнительной власти. Несмотря на то, что в структуру Министерства культуры РФ входят два департамента, компетенции которых прямо связаны с регулированием профессиональной реставрационной деятельности и охраной памятников и культурных ценностей, – Департамент музеев и Департамент охраны культурного наследия, – ответственность по обсуждению проблем и решению вопросов, связанных с сохранением памятников истории и культуры, а также реставрационной деятельностью, взяло на себя Министерство строительства России".
Реставраторов также беспокоит отсутствие своевременного финансирования, из-за которого страдают, прежде всего, региональные памятники: деревянное зодчество Русского Севера, усадьбы и храмы XVIII-XIX веков, коллекции произведений искусства областных музеев.
Свои подписи под обращением поставили почти триста архитекторов, искусствоведов и реставраторов, включая сотрудников ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Эрмитажа и Музеев Московского Кремля.
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1702400
КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваНовости культурыГосударственный ЭрмитажМузеиМосковский Кремль (музей-заповедник)Владимир ТолстойТретьяковская галерея
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