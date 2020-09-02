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https://ria.ru/20200902/ranets-1576607526.html
В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем
Пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T03:46
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сша
россия
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лос-анджелес
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем, передает <a href="https://www.foxla.com/news/fbi-investigating-pilots-report-of-guy-in-jetpack-flying-3000-feet-in-air-near-planes-at-lax" target="_blank">Fox 11</a>."Диспетчер, &lt;…&gt; мы только что пролетели парня с реактивным ранцем &lt;…&gt; слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра. — Прим. ред.) от нас, примерно на нашей высоте", — говорится в опубликованной телеканалом записи службы управления воздушным движением.Во время сближения лайнер был на высоте трех тысяч футов (914 метров).Отмечается, что мужчину видел еще один пилот, предположительно, компании SkyWest.<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> заявило, что ведомству известно об этом инциденте и оно работает над тем, чтобы выяснить подробности.
https://ria.ru/20200901/samolet-1576576464.html
А шо не так? Сентябрь, щас все с ранцами ходят.
140
Карлсон новый гаджет испытывает.
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сша
россия
москва
лос-анджелес
РИА Новости
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60
сша, россия, фбр, москва, лос-анджелес, в мире

В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем

03:46 02.09.2020 (обновлено: 10:51 02.09.2020)
57112
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦентр организации воздушного движения
Центр организации воздушного движения - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем, передает Fox 11.
"Диспетчер, <…> мы только что пролетели парня с реактивным ранцем <…> слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра. — Прим. ред.) от нас, примерно на нашей высоте", — говорится в опубликованной телеканалом записи службы управления воздушным движением.
Во время сближения лайнер был на высоте трех тысяч футов (914 метров).
Отмечается, что мужчину видел еще один пилот, предположительно, компании SkyWest.
ФБР заявило, что ведомству известно об этом инциденте и оно работает над тем, чтобы выяснить подробности.
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СШАРоссияФБРМоскваЛос-АнджелесВ мире
Популярные комментарии
А шо не так? Сентябрь, щас все с ранцами ходят.
2 сентября, 03:57
Александр Матухно
39970202
Карлсон новый гаджет испытывает.
2 сентября, 05:13
ЛКЛысый Кучерявый
32900200
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