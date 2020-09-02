https://ria.ru/20200902/ranets-1576607526.html
В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем
Пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T03:46
2020-09-02T03:46
2020-09-02T10:51
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем, передает <a href="https://www.foxla.com/news/fbi-investigating-pilots-report-of-guy-in-jetpack-flying-3000-feet-in-air-near-planes-at-lax" target="_blank">Fox 11</a>."Диспетчер, <…> мы только что пролетели парня с реактивным ранцем <…> слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра. — Прим. ред.) от нас, примерно на нашей высоте", — говорится в опубликованной телеканалом записи службы управления воздушным движением.Во время сближения лайнер был на высоте трех тысяч футов (914 метров).Отмечается, что мужчину видел еще один пилот, предположительно, компании SkyWest.<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> заявило, что ведомству известно об этом инциденте и оно работает над тем, чтобы выяснить подробности.
https://ria.ru/20200901/samolet-1576576464.html
Александр Матухно
А шо не так? Сентябрь, щас все с ранцами ходят.
140
Лысый Кучерявый
Карлсон новый гаджет испытывает.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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