https://ria.ru/20200902/ranets-1576607526.html

В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем

Пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T03:46

2020-09-02T03:46

2020-09-02T10:51

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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем, передает <a href="https://www.foxla.com/news/fbi-investigating-pilots-report-of-guy-in-jetpack-flying-3000-feet-in-air-near-planes-at-lax" target="_blank">Fox 11</a>."Диспетчер, <…> мы только что пролетели парня с реактивным ранцем <…> слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра. — Прим. ред.) от нас, примерно на нашей высоте", — говорится в опубликованной телеканалом записи службы управления воздушным движением.Во время сближения лайнер был на высоте трех тысяч футов (914 метров).Отмечается, что мужчину видел еще один пилот, предположительно, компании SkyWest.<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> заявило, что ведомству известно об этом инциденте и оно работает над тем, чтобы выяснить подробности.

https://ria.ru/20200901/samolet-1576576464.html

Александр Матухно А шо не так? Сентябрь, щас все с ранцами ходят. 140

Лысый Кучерявый Карлсон новый гаджет испытывает. 124

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, фбр, москва, лос-анджелес, в мире