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Пентагон сообщил об испытаниях прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты
Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) сообщило об успешном завершении одной из стадий испытаний двух прототипов... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:33
2020-09-02T08:33
ввс сша
министерство обороны сша
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Управление перспективных исследовательских проектов <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минобороны США</a> (DARPA) сообщило об успешном завершении одной из стадий испытаний двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC)."DARPA и <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> сегодня объявили об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолета-носителя, и (создатели – ред.) готовы приступить к первым испытаниям в условиях свободного полета в течение календарного года", - говорится в заявлении управления.В рамках программы, известной как HAWC, создается гиперзвуковая ракета воздушного базирования.В настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разрабатываются несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.
https://ria.ru/20200327/1569094465.html
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ввс сша, министерство обороны сша, сша, в мире

Пентагон сообщил об испытаниях прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты

08:33 02.09.2020
1670
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) сообщило об успешном завершении одной из стадий испытаний двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).
"DARPA и ВВС США сегодня объявили об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолета-носителя, и (создатели – ред.) готовы приступить к первым испытаниям в условиях свободного полета в течение календарного года", - говорится в заявлении управления.
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В рамках программы, известной как HAWC, создается гиперзвуковая ракета воздушного базирования.
В настоящее время в США разрабатываются несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.
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