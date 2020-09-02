https://ria.ru/20200902/putevki-1576649209.html

Онлайн-очередь на путевки в детский лагерь появилась в МО

В Московской области у родителей и опекунов определенных категорий детей появилась возможность встать в очередь на получение бесплатной путевки в детский лагерь РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:33

2020-09-02T19:33

2020-09-02T19:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>В Московской области у родителей и опекунов определенных категорий детей появилась возможность встать в очередь на получение бесплатной путевки в детский лагерь онлайн. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/roditeli-i-opekuny-mogut-vstat-v-onlajn-ochered-na-poluchenie-besplatnoj-putevki-v-detskij-lager-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.Отмечается, что услуга областного министерства соцразвития "Организация отдыха детей в каникулярное время" переведена в электронный вид.Речь идет о следующих категориях детей: сироты, дошкольники, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.Заявление можно оставить на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)