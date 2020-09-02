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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200902/putevki-1576649209.html
Онлайн-очередь на путевки в детский лагерь появилась в МО
В Московской области у родителей и опекунов определенных категорий детей появилась возможность встать в очередь на получение бесплатной путевки в детский лагерь РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:33
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>В Московской области у родителей и опекунов определенных категорий детей появилась возможность встать в очередь на получение бесплатной путевки в детский лагерь онлайн. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/roditeli-i-opekuny-mogut-vstat-v-onlajn-ochered-na-poluchenie-besplatnoj-putevki-v-detskij-lager-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.Отмечается, что услуга областного министерства соцразвития "Организация отдыха детей в каникулярное время" переведена в электронный вид.Речь идет о следующих категориях детей: сироты, дошкольники, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.Заявление можно оставить на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

Онлайн-очередь на путевки в детский лагерь появилась в МО

19:33 02.09.2020 (обновлено: 19:34 02.09.2020)
220
© РИА Новости / Виталий ТимкивВожатые и дети около автобуса
Вожатые и дети около автобуса - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Московской области у родителей и опекунов определенных категорий детей появилась возможность встать в очередь на получение бесплатной путевки в детский лагерь онлайн. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что услуга областного министерства соцразвития "Организация отдыха детей в каникулярное время" переведена в электронный вид.

"Услуга предназначена для граждан Российской Федерации, являющихся родителями (законными представителями) отдельных категорий детей, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования Московской области, в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающих в регионе", – уточнили в ведомстве.

Речь идет о следующих категориях детей: сироты, дошкольники, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.
Заявление можно оставить на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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