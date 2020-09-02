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Онлайн-очередь на путевки в детский лагерь появилась в МО
В Московской области у родителей и опекунов определенных категорий детей появилась возможность встать в очередь на получение бесплатной путевки в детский лагерь РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:33
2020-09-02T19:33
2020-09-02T19:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>В Московской области у родителей и опекунов определенных категорий детей появилась возможность встать в очередь на получение бесплатной путевки в детский лагерь онлайн. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/roditeli-i-opekuny-mogut-vstat-v-onlajn-ochered-na-poluchenie-besplatnoj-putevki-v-detskij-lager-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.Отмечается, что услуга областного министерства соцразвития "Организация отдыха детей в каникулярное время" переведена в электронный вид.Речь идет о следующих категориях детей: сироты, дошкольники, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.Заявление можно оставить на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
В Московской области у родителей и опекунов определенных категорий детей появилась возможность встать в очередь на получение бесплатной путевки в детский лагерь онлайн. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Отмечается, что услуга областного министерства соцразвития "Организация отдыха детей в каникулярное время" переведена в электронный вид.
"Услуга предназначена для граждан Российской Федерации, являющихся родителями (законными представителями) отдельных категорий детей, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования Московской области, в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающих в регионе", – уточнили в ведомстве.
Речь идет о следующих категориях детей: сироты, дошкольники, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.
Заявление можно оставить на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.