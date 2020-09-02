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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/protesty-1576654039.html
В Минске неизвестные задержали участницу протестов
Одна из митингующих, которая в составе колонны шла по проспекту Независимости в центре Минска, задержана неизвестными, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:38
2020-09-02T22:38
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Одна из митингующих, которая в составе колонны шла по проспекту Независимости в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, задержана неизвестными, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Колонна в составе около 100 человек вечером направлялась по одной из главных улиц столицы в направлении площади Победы. Этому предшествовала протестная акция, которая продолжалась на площади Независимости примерно с 18.00 (время совпадает с московским) в более расширенном составе. Согласно подсчетам РИА Новости, в ней приняли участие порядка 250 человек.После окончания акции примерно треть митингующих отделилась от остальной группы и начала движение по проспекту Независимости. Спустя примерно 20 минут к колонне подъехал белый микроавтобус с затонированными стёклами и без номерных знаков. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как из него вышли несколько человек в чёрной форме и, не представившись и не предъявив документов, вырвали из толпы одну из женщин, после чего посадили ее в автомобиль и увезли.Несмотря на случившееся, колонна продолжила шествие.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576621054.html
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27
В Минске силовики разъезжают в машинах без номеров и задерживают всех, кто попадается под руку. Не понятно, что удивило так корреспондента. Он, наверное, только сегодня прибыл в Беларусь вместо выбывших из строя коллег, оказавшихся в РУВД.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске неизвестные задержали участницу протестов

22:38 02.09.2020
3144
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Одна из митингующих, которая в составе колонны шла по проспекту Независимости в центре Минска, задержана неизвестными, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Колонна в составе около 100 человек вечером направлялась по одной из главных улиц столицы в направлении площади Победы. Этому предшествовала протестная акция, которая продолжалась на площади Независимости примерно с 18.00 (время совпадает с московским) в более расширенном составе. Согласно подсчетам РИА Новости, в ней приняли участие порядка 250 человек.
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После окончания акции примерно треть митингующих отделилась от остальной группы и начала движение по проспекту Независимости. Спустя примерно 20 минут к колонне подъехал белый микроавтобус с затонированными стёклами и без номерных знаков. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как из него вышли несколько человек в чёрной форме и, не представившись и не предъявив документов, вырвали из толпы одну из женщин, после чего посадили ее в автомобиль и увезли.
Несмотря на случившееся, колонна продолжила шествие.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Отряд не заметил потери бойца и песню успел допеть до конца
2 сентября, 22:42
Ю.Юрий .
1740006
В Минске силовики разъезжают в машинах без номеров и задерживают всех, кто попадается под руку. Не понятно, что удивило так корреспондента. Он, наверное, только сегодня прибыл в Беларусь вместо выбывших из строя коллег, оказавшихся в РУВД.
2 сентября, 23:02
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7100213
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