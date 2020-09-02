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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/protesty-1576640814.html
Помпео призвал освободить задержанного в Белоруссии американца
США призывают власти Белоруссии немедленно прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех задержанных, включая гражданина Соединенных Штатов,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:11
2020-09-02T17:23
протесты в белоруссии
майк помпео
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> призывают власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> немедленно прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех задержанных, включая гражданина Соединенных Штатов, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Мы внимательно следим за ситуацией в Белоруссии... Граждане Белоруссии заслуживают право выбирать своих лидеров путем свободных и справедливых выборов. Мы требуем немедленно прекратить насилие (в отношении протестующих) и освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Черышикова", - заявил Помпео на брифинге.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Одного из кураторов задержали.
32
шпионаж в чистом виде. В РБ вроде высшую меру ещё не отменили?
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7
белоруссия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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60
майк помпео, белоруссия, сша, в мире

Помпео призвал освободить задержанного в Белоруссии американца

17:11 02.09.2020 (обновлено: 17:23 02.09.2020)
1406
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. США призывают власти Белоруссии немедленно прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех задержанных, включая гражданина Соединенных Штатов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Белоруссии... Граждане Белоруссии заслуживают право выбирать своих лидеров путем свободных и справедливых выборов. Мы требуем немедленно прекратить насилие (в отношении протестующих) и освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Черышикова", - заявил Помпео на брифинге.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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672201548
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииМайк ПомпеоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Одного из кураторов задержали.
2 сентября, 17:11
sizif8
3100001
шпионаж в чистом виде. В РБ вроде высшую меру ещё не отменили?
2 сентября, 17:12
Василий П.
2030001
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