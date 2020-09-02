https://ria.ru/20200902/protesty-1576640814.html

Помпео призвал освободить задержанного в Белоруссии американца

США призывают власти Белоруссии немедленно прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех задержанных, включая гражданина Соединенных Штатов,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:11

2020-09-02T17:11

2020-09-02T17:23

протесты в белоруссии

майк помпео

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> призывают власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> немедленно прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех задержанных, включая гражданина Соединенных Штатов, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Мы внимательно следим за ситуацией в Белоруссии... Граждане Белоруссии заслуживают право выбирать своих лидеров путем свободных и справедливых выборов. Мы требуем немедленно прекратить насилие (в отношении протестующих) и освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Черышикова", - заявил Помпео на брифинге.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

sizif8 Одного из кураторов задержали. 32

Василий П. шпионаж в чистом виде. В РБ вроде высшую меру ещё не отменили? 24

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, белоруссия, сша, в мире