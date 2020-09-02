https://ria.ru/20200902/protesty-1576627065.html

Макей прокомментировал ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии

Минск категорически против целенаправленного участия журналистов в противозаконных действиях в Белоруссии, заявил на пресс-конференции глава МИД республики... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:35

2020-09-02T13:35

2020-09-02T13:59

протесты в белоруссии

владимир макей

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Минск категорически против целенаправленного участия журналистов в противозаконных действиях в Белоруссии, заявил на пресс-конференции глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Глава белорусского МИД отметил, что "одно дело, когда журналист объективно дает информацию, другое дело, когда он ведет целенаправленный стрим, где бичуется лишь власть, и где через соответствующие чаты, стримы демонстранты призываются к совершению конкретных противоправных действий".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/zhurnalisty-1576627414.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/putin-1576626593.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире