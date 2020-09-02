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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/protesty-1576627065.html
Макей прокомментировал ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии
Минск категорически против целенаправленного участия журналистов в противозаконных действиях в Белоруссии, заявил на пресс-конференции глава МИД республики... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:35
2020-09-02T13:59
протесты в белоруссии
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Минск категорически против целенаправленного участия журналистов в противозаконных действиях в Белоруссии, заявил на пресс-конференции глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Глава белорусского МИД отметил, что "одно дело, когда журналист объективно дает информацию, другое дело, когда он ведет целенаправленный стрим, где бичуется лишь власть, и где через соответствующие чаты, стримы демонстранты призываются к совершению конкретных противоправных действий".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/zhurnalisty-1576627414.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/putin-1576626593.html
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владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Макей прокомментировал ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии

13:35 02.09.2020 (обновлено: 13:59 02.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минск категорически против целенаправленного участия журналистов в противозаконных действиях в Белоруссии, заявил на пресс-конференции глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы выступаем за то, чтобы журналисты могли спокойно осуществлять свою деятельность в рамках существующего законодательства, в рамках соответствующих международных правил, но мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно или сознательно стремились вовлекать себя в противозаконные действия, действия, связанные с нарушением законодательства", - сказал Макей по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 13:43
Лавров прокомментировал задержания российских журналистов в Белоруссии
Глава белорусского МИД отметил, что "одно дело, когда журналист объективно дает информацию, другое дело, когда он ведет целенаправленный стрим, где бичуется лишь власть, и где через соответствующие чаты, стримы демонстранты призываются к совершению конкретных противоправных действий".
"Для нас это абсолютно неприемлемо, и власть в данной ситуации будет реагировать адекватным образом", - сказал он.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 13:26
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Протесты в БелоруссииВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
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