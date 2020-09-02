https://ria.ru/20200902/protesty-1576625950.html

"С таким сталкиваемся впервые". Макей оценил ситуацию в Белоруссии

Выборы в Белоруссии были использованы внешними силами для попытки дестабилизации в стране, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:16

2020-09-02T13:16

2020-09-02T13:25

протесты в белоруссии

владимир макей

александр лукашенко

сергей лавров

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Выборы в Белоруссии были использованы внешними силами для попытки дестабилизации в стране, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Протестные акции в Белоруссии были подготовлены извне, Минск сталкивается с таким впервые, сообщил в ходе пресс-конференции глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> Владимир Макей.Минск категорически против любых революционных потрясений в Белоруссии, тем более организованных извне, заявил Владимир Макей."Мы считаем, что только лишь спокойное эволюционное движение вперед приведет к тому, что восстановится мир, спокойствие и стабильность в стране, государстве и обществе", - заявил он.Внутренние противоречия в Белоруссии будут сняты в ближайшее время, заявил глава МИД республики Владимир Макей.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/sanktsii-1576616219.html

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https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, мид белоруссии, белоруссия, в мире