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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/protesty-1576625950.html
"С таким сталкиваемся впервые". Макей оценил ситуацию в Белоруссии
Выборы в Белоруссии были использованы внешними силами для попытки дестабилизации в стране, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:16
2020-09-02T13:25
протесты в белоруссии
владимир макей
александр лукашенко
сергей лавров
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Выборы в Белоруссии были использованы внешними силами для попытки дестабилизации в стране, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Протестные акции в Белоруссии были подготовлены извне, Минск сталкивается с таким впервые, сообщил в ходе пресс-конференции глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> Владимир Макей.Минск категорически против любых революционных потрясений в Белоруссии, тем более организованных извне, заявил Владимир Макей."Мы считаем, что только лишь спокойное эволюционное движение вперед приведет к тому, что восстановится мир, спокойствие и стабильность в стране, государстве и обществе", - заявил он.Внутренние противоречия в Белоруссии будут сняты в ближайшее время, заявил глава МИД республики Владимир Макей.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/sanktsii-1576616219.html
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владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, мид белоруссии, белоруссия, в мире

"С таким сталкиваемся впервые". Макей оценил ситуацию в Белоруссии

13:16 02.09.2020 (обновлено: 13:25 02.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выборы в Белоруссии были использованы внешними силами для попытки дестабилизации в стране, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД республики Владимир Макей.
"К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую, экономическую ситуацию. К чему-то, конечно, мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью", - сказал он.
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Протестные акции в Белоруссии были подготовлены извне, Минск сталкивается с таким впервые, сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Я хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались", - сказал он.
Минск категорически против любых революционных потрясений в Белоруссии, тем более организованных извне, заявил Владимир Макей.
"Сейчас наши партнеры призывают нас к каким-то мирным революциям, к тихим революциям. На самом деле, любая революция, по-моему, приводит к тому, что льется кровь. Мы категорически против любых революционных потрясений, тем более организованных извне, на улицах наших городов", - заявил Макей на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 14:01Сказано в эфире
Блэкаут? Кто пострадает от отказа торговать электроэнергией с БелоруссиейТаллин, Рига и Вильнюс намерены прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска атомной электростанции в Островце. В эфире радио Sputnik последствия такого шага оценил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
"Мы считаем, что только лишь спокойное эволюционное движение вперед приведет к тому, что восстановится мир, спокойствие и стабильность в стране, государстве и обществе", - заявил он.
Внутренние противоречия в Белоруссии будут сняты в ближайшее время, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы сошлись во мнении, что в самой ближайшей перспективе внутренние противоречия в Беларуси будут сняты и наша страна восстановит свой многолетний статус спокойного, открытого и гостеприимного государства в центре Европы", - сказал Макей по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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