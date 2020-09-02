"С таким сталкиваемся впервые". Макей оценил ситуацию в Белоруссии
13:16 02.09.2020 (обновлено: 13:25 02.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выборы в Белоруссии были использованы внешними силами для попытки дестабилизации в стране, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД республики Владимир Макей.
"К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую, экономическую ситуацию. К чему-то, конечно, мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью", - сказал он.
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Протестные акции в Белоруссии были подготовлены извне, Минск сталкивается с таким впервые, сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Я хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались", - сказал он.
Минск категорически против любых революционных потрясений в Белоруссии, тем более организованных извне, заявил Владимир Макей.
"Сейчас наши партнеры призывают нас к каким-то мирным революциям, к тихим революциям. На самом деле, любая революция, по-моему, приводит к тому, что льется кровь. Мы категорически против любых революционных потрясений, тем более организованных извне, на улицах наших городов", - заявил Макей на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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"Мы считаем, что только лишь спокойное эволюционное движение вперед приведет к тому, что восстановится мир, спокойствие и стабильность в стране, государстве и обществе", - заявил он.
Внутренние противоречия в Белоруссии будут сняты в ближайшее время, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы сошлись во мнении, что в самой ближайшей перспективе внутренние противоречия в Беларуси будут сняты и наша страна восстановит свой многолетний статус спокойного, открытого и гостеприимного государства в центре Европы", - сказал Макей по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
1 сентября, 08:00Что нам делать с Белоруссией?
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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