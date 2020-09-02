Сжегший ребенка заживо в печи житель Приангарья получил 17 лет колонии
22602
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ИРКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Жителя Иркутской области приговорили к 17 годам колонии строгого режима за то, что он заживо сжег в печи ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба областного суда.
Как следует из материалов дела, осужденный жил в городе Зима с женщиной, у которой было двое несовершеннолетних детей. Он злоупотреблял спиртным, из-за чего в семье часто происходили скандалы. В день преступления женщина ушла по делам, оставив больную дочь под присмотром пьяного сожителя. Недовольный тем, что вынужден присматривать за ребенком, "подсудимый достал девочку из детской кровати, поместил в топку, заложил печь дровами и поджег".
"Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В соответствии с УК РФ, убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, карается лишением свободы на срок до 20 лет, либо пожизненным заключением, либо смертной казнью.
14 декабря 2017, 18:10Житель Курской области получил 20 лет за то, что сжег мать и сына
Популярные комментарии
Станислав Брукс
7300002
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
7200002