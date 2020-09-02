https://ria.ru/20200902/prigovor-1576643455.html

Сжегший ребенка заживо в печи житель Приангарья получил 17 лет колонии

Жителя Иркутской области приговорили к 17 годам колонии строгого режима за то, что он заживо сжег в печи ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:58

2020-09-02T17:58

2020-09-02T17:58

иркутский областной суд

иркутская область

убийство

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ea1c492a287179293818463c9f9ee11.jpg

<strong>ИРКУТСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> приговорили к 17 годам колонии строгого режима за то, что он заживо сжег в печи ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба областного суда.Как следует из материалов дела, осужденный жил в городе <a href="http://ria.ru/location_Zima/" target="_blank" data-auto="true">Зима</a> с женщиной, у которой было двое несовершеннолетних детей. Он злоупотреблял спиртным, из-за чего в семье часто происходили скандалы. В день преступления женщина ушла по делам, оставив больную дочь под присмотром пьяного сожителя. Недовольный тем, что вынужден присматривать за ребенком, "подсудимый достал девочку из детской кровати, поместил в топку, заложил печь дровами и поджег"."Приговором <a href="http://ria.ru/organization_Irkutskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Иркутского областного суда</a> мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В соответствии с УК РФ, убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, карается лишением свободы на срок до 20 лет, либо пожизненным заключением, либо смертной казнью.

https://ria.ru/20200728/1574998533.html

https://ria.ru/20171214/1510969532.html

Станислав Брукс Только расстрел для таких! 75

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Мораторий нужно отменять. 74

18

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутский областной суд, иркутская область, убийство, происшествия