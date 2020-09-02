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Сжегший ребенка заживо в печи житель Приангарья получил 17 лет колонии
Жителя Иркутской области приговорили к 17 годам колонии строгого режима за то, что он заживо сжег в печи ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:58
2020-09-02T17:58
иркутский областной суд
иркутская область
убийство
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> приговорили к 17 годам колонии строгого режима за то, что он заживо сжег в печи ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба областного суда.Как следует из материалов дела, осужденный жил в городе <a href="http://ria.ru/location_Zima/" target="_blank" data-auto="true">Зима</a> с женщиной, у которой было двое несовершеннолетних детей. Он злоупотреблял спиртным, из-за чего в семье часто происходили скандалы. В день преступления женщина ушла по делам, оставив больную дочь под присмотром пьяного сожителя. Недовольный тем, что вынужден присматривать за ребенком, "подсудимый достал девочку из детской кровати, поместил в топку, заложил печь дровами и поджег"."Приговором <a href="http://ria.ru/organization_Irkutskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Иркутского областного суда</a> мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В соответствии с УК РФ, убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, карается лишением свободы на срок до 20 лет, либо пожизненным заключением, либо смертной казнью.
https://ria.ru/20200728/1574998533.html
https://ria.ru/20171214/1510969532.html
Только расстрел для таких!
75
Мораторий нужно отменять.
74
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иркутская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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иркутский областной суд, иркутская область, убийство, происшествия

Сжегший ребенка заживо в печи житель Приангарья получил 17 лет колонии

17:58 02.09.2020
22602
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ИРКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Жителя Иркутской области приговорили к 17 годам колонии строгого режима за то, что он заживо сжег в печи ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба областного суда.
Как следует из материалов дела, осужденный жил в городе Зима с женщиной, у которой было двое несовершеннолетних детей. Он злоупотреблял спиртным, из-за чего в семье часто происходили скандалы. В день преступления женщина ушла по делам, оставив больную дочь под присмотром пьяного сожителя. Недовольный тем, что вынужден присматривать за ребенком, "подсудимый достал девочку из детской кровати, поместил в топку, заложил печь дровами и поджег".
Ольга Соколова - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
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"Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В соответствии с УК РФ, убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, карается лишением свободы на срок до 20 лет, либо пожизненным заключением, либо смертной казнью.
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14 декабря 2017, 18:10
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1146216514
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Иркутский областной судИркутская областьУбийствоПроисшествия
Популярные комментарии
Только расстрел для таких!
2 сентября, 18:02
Станислав Брукс
7300002
Мораторий нужно отменять.
2 сентября, 18:01
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
7200002
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