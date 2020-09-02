https://ria.ru/20200902/prezident-1576607388.html

В Мали госпитализировали свергнутого президента

Свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта был помещен во вторник в частную клинику, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T03:25

2020-09-02T03:25

2020-09-02T03:25

ибрагим бубакар кейта

москва

бамако

мали

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Свергнутый президент Мали <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Bubakar_Kejjta/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Бубакар Кейта</a> был помещен во вторник в частную клинику, сообщает агентство <a href="https://apnews.com/bfc42e2f0a2125a9d0d77c4e910b702d" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс</a> со ссылкой на источники.Информация о состоянии 75-летнего Кейты отсутствует, отмечает агентство. Также неизвестно, будет ли он в текущих обстоятельствах вывезен на лечение за границу.Ранее сообщалось, что мятежники освободили свергнутого ими президента. Кейта был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро в пригороде столице <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>, которая охраняется мятежниками.Мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank">Мали </a>начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. В опубликованном 20 августа заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.

https://ria.ru/20200822/mali-1576124872.html

москва

бамако

мали

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ибрагим бубакар кейта, москва, бамако, мали, в мире