https://ria.ru/20200902/pravitelstvo-1576620595.html
Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены
Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:51
2020-09-02T11:51
2020-09-02T12:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить его (бюджета) сбалансированность в период распространения новой коронавирусной инфекции - все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика, люди получили существенную дополнительную помощь", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, правительство рф, общество