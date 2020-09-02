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Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены
Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:51
2020-09-02T12:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить его (бюджета) сбалансированность в период распространения новой коронавирусной инфекции - все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика, люди получили существенную дополнительную помощь", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

11:51 02.09.2020 (обновлено: 12:09 02.09.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить его (бюджета) сбалансированность в период распространения новой коронавирусной инфекции - все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика, люди получили существенную дополнительную помощь", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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