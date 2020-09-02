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В Ростовской области ввели режим ЧС на территории села из-за пожара

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области из-за лесного пожара, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020

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россия

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> из-за лесного пожара, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.По данным министерства, в Тарасовском районе пожар перешел на земли лесного фонда из хутора Садки.Природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, составила 170 гектаров. К настоящему времени в трех районах, за исключением Тарасовского, пожары локализованы.

россия

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры лесного пожара в Ростовской области Крупный лесной пожар в Ростовской области. Огонь перекинулся в садовое товарищество, на 20 дачных домов. 2020-09-02T20:35 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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