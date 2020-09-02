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В Ростовской области ввели режим ЧС на территории села из-за пожара
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области из-за лесного пожара, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020
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россия
ростовская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> из-за лесного пожара, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.По данным министерства, в Тарасовском районе пожар перешел на земли лесного фонда из хутора Садки.Природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, составила 170 гектаров. К настоящему времени в трех районах, за исключением Тарасовского, пожары локализованы.
россия
ростовская область
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Кадры лесного пожара в Ростовской области
Крупный лесной пожар в Ростовской области. Огонь перекинулся в садовое товарищество, на 20 дачных домов.
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видео, россия, ростовская область, происшествия
В Ростовской области ввели режим ЧС на территории села из-за пожара
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области из-за лесного пожара, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.
2020-09-02T20:35
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В Ростовской области ввели режим ЧС на территории села из-за пожара

20:35 02.09.2020 (обновлено: 20:43 02.09.2020)
1379
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области из-за лесного пожара, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.
По данным министерства, в Тарасовском районе пожар перешел на земли лесного фонда из хутора Садки.

"Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара. На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 170 гектаров. К настоящему времени в трех районах, за исключением Тарасовского, пожары локализованы.
100311
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РоссияРостовская областьПроисшествия
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